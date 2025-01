Boneca Baby Alive lidera buscas na Internet no mês do Natal, aponta Radar Simplex Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

No mês do Natal, eletrônicos, eletrodomésticos e bonecas Baby Alive foram alguns dos itens que despontaram na lista de desejos do brasileiro. É o que aponta a edição de dezembro do Radar Simplex, levantamento da startup franco-brasileira Simplex, que monitora as buscas realizadas por consumidores nos maiores e-commerces do país e capta tendências através de uma plataforma de inteligência artificial. No topo do ranking dos 15 termos mais pesquisados, a Baby Alive, boneca que oferece às crianças a possibilidade de cuidar de um bebê que parece de verdade, apresentou crescimento de 789,1% em comparação a novembro.

PlayStation 5 Slim, smartphones S23 Ultra da Samsung, mangás e diversos modelos de iPhones também ocuparam as primeiras colocações do Radar Simplex, com aumentos de 545,9%; 322,9%; 311,2% e 236,5%; respectivamente.

Na vice-liderança, com uma evolução de 724,1%, as buscas por HD externo dispararam. “Este não é um item que costuma surgir no ranking nesta época do ano. Então, possivelmente, é resultado de alguma grande promoção anunciada por varejistas, ou ainda pode ser resquício da Black Friday, com a Cyber Monday, que aconteceu no início de dezembro”, explica João Lee, CEO da Simplex.

Época de muitas viagens, a procura por “passagens aéreas baratas” figurou no levantamento, com evolução de 70,8%. Filtros de água, câmeras, ar-condicionado portátil, frigobar, a solução de streaming Chromecast, tênis masculino e whisky também aparecem na lista.

Envolta por polêmicas, a chamada “arminha de gel” completa o ranking, com crescimento de 55,9% em relação a novembro. Na comparação anual, o aumento é ainda mais impressionante: um salto de 1900,8%.

Confira, abaixo, o ranking completo com os quinze termos que mais despertaram o interesse do brasileiro nos grandes e-commerces do país no mês de dezembro e seus respectivos crescimentos em relação a novembro:

Baby Alive (+ 789,1 %) HD Externo (+ 724,1 %) PS5 Slim (+ 545,9 %) S23 ultra (+ 322,9 %) Mangá (+ 311,2 %) iPhone (+ 236, %) Filtro de água (+ 160,4%) Câmera (+ 139,9 %) Chromecast (+ 121,1 %) Frigobar (+ 100,34 %) Tênis masculino (+ 86,8 %) Ar-condicionado portátil (+ 72,1 %) Passagens aéreas baratas (+ 70,8 %) Whisky (+ 68,7 %) Arminha de gel (+ 55,9 %)