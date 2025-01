Americanense pegou 20 milhões de remédios em 2024

Na semana em que se comemora o Dia Nacional do Farmacêutico (20 de janeiro), o setor de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana divulgou um balanço dos medicamentos dispensados à população em 2024.

Foram 20.354.650 de unidades, número que também inclui produtos médico-hospitalares, sendo a maioria composta por remédios de uso contínuo. O resultado representa crescimento de 11,8% em relação a 2023, quando houve a entrega de 17.950.921 itens.

O volume corresponde ao total retirado nas farmácias municipais, expresso em unidades. Por exemplo: a quantidade total de comprimidos de todas as caixas retiradas de um mesmo produto durante o ano, pois esta é a forma de leitura do sistema de informação do almoxarifado da Secretaria de Saúde.

O setor compreende a Farmácia Central e as farmácias localizadas nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) dos bairros São Vito, Parque Gramado, Vila Mathiensen, Praia Azul, Vila Gallo, Jardim São Paulo, Jardim Boer, Jardim Dona Rosa, Antônio Zanaga, São Domingos, Jardim Alvorada e Parque das Nações.

Dos medicamentos dispensados rotineiramente na rede municipal, os cinco principais em 2024 foram: Sertralina (1.702.205), Glicazida (1.170.928), Omeprazol (1.073.145), Dipirona Sódica (1.030.350) e Sinvastatina (1.017.243). Já itens como produtos nutricionais, lancetas para testes de glicemia e agulhas são exemplos de produtos médico-hospitalares.

Um dos principais fatores para o aumento de medicamentos entregues à população é a expansão da cobertura da Atenção Básica, que em 2024 registrou aumento de 13%.

Também houve a ampliação do horário de atendimento das Unidades Básicas dos bairros Praia Azul e São Vito, que passou a ser feito das 7h30 às 20h30, de segunda a sexta-feira – quatro horas diárias a mais. Na Praia Azul houve aumento de 25% nas consultas, enquanto no São Vito o índice de crescimento foi de 14%.

“Não medimos esforços para oferecer à população uma assistência de qualidade em todas as áreas, e na assistência farmacêutica não é diferente. Americana possui hoje uma rede muito bem estruturada e ampla, pois temos farmácias em todas as regiões da cidade, além da central, para atender de forma adequada os usuários que necessitam do serviço”, afirma o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Os medicamentos dispensados pelo setor responsável são contemplados pela RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), do Ministério da Saúde. Dessa forma, a Assistência Farmacêutica atua de forma integrada com as esferas estadual e federal.

“Esse grande volume dispensado reflete a demanda que temos, principalmente em relação aos medicamentos de uso contínuo, bem como aqueles que fazem parte do componente básico”, analisa o farmacêutico responsável do setor, João Barroca Neto.

Aparecido dos Santos Monteiro, de 72 anos, morador da Vila Santa Catarina, é uma das pessoas que dependem de medicamentos de alto custo e se beneficia com a assistência farmacêutica municipal. Há mais de um ano ele retira um remédio injetável, contemplado nessa modalidade de assistência.

Se precisasse comprá-lo em uma farmácia da rede comercial, ele teria que desembolsar cerca de R$ 28 mil pela unidade. “Toda vez que vou na farmácia eu sou muito bem recebido, muito bem tratado pelas atendentes. Agora eu tomo a cada três meses, mas está vindo direitinho [o remédio], e eu sou muito grato pela farmácia de alto custo”, diz Monteiro.

“Esta farmácia é de extrema importância, principalmente para as famílias de baixa renda que não têm condições de pagar esses medicamentos, então a gente precisa dessa ajuda. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos funcionários, que são muito atenciosos, toda vez que eu vou, sou muito bem atendida”, relata Saionara de Abreu Mendes, de 58 anos, moradora do bairro São Manoel.

O serviço

A Assistência Farmacêutica é dividida em três componentes: básico, especializado e estratégico. O componente básico é para medicamentos comuns, incluindo os de controle especial (tarja preta, por exemplo), enquanto o especializado é voltado aos medicamentos de alto custo.

Já o componente estratégico é destinado aos medicamentos para algumas doenças que têm olhar específico do Ministério da Saúde, como DST/Aids, Tuberculose, Hanseníase, entre outras, dispensados pela farmácia do Serviço de Atenção Especializada em Infectologia (SAE).

Todo cidadão residente em Americana pode ter acesso aos medicamentos do SUS. É necessário apresentar receita médica válida, RG, Cartão SUS e comprovante de residência com CEP.

Nas Unidades Básicas, os medicamentos mais acessados são os prescritos pelos próprios médicos. Já os medicamentos específicos são retirados diretamente na Farmácia Central. Para obtê-los, os usuários precisam dar entrada por meio de protocolo, seguindo as diretrizes da Secretaria Estadual da Saúde.

O setor realiza a dispensação, o controle e acompanhamento, inclusive quanto aos documentos, como receitas atualizadas e o cadastro dos pacientes quando iniciam pela primeira vez a retirada.

Além de medicamentos, também são dispensados produtos nutricionais, lancetas para testes de glicemia, agulhas, entre outros itens.

A rede pública de Saúde de Americana conta com 13 farmácias:

UBS Vila Mathiensen: Rua das Alfazemas, 316 (tel. 3405-4914) – das 7h às 13h30

UBS Praia Azul: Rua Maranhão, 1213 (tel. 3467-1422) – das 7h30 às 16h

UBS São Vito: Rua Vicente Caravieri, 300 (tel. 3468-4466) – das 7h30 às 13h30

UBS Antônio Zanaga: Rua Ary Barroso, 485 (tel. 3469-1112) – das 7h30 às 13h30

UBS Jardim Alvorada: Rua dos Asteroides, 298 (tel. 3406-1069) – das 7h30 às 16h

UBS Parque Gramado: Avenida da Amizade s/n (tel. 3407-5022/3407-1874) – das 7h30 às 16h

UBS Jardim Boer: Rua Romildo Bosqueiro, 55 (tel. 3478-2298) – das 7h30 às 13h30

UBS São Domingos: Rua Salvador Giordano, 320 (tel. 3462-7317) – das 7h30 às 13h30

UBS Vila Gallo: Rua Quintino Bocaiúva, 1.250 (tel. 3468-6116) – das 7h30 às 16h

UBS Jardim Dona Rosa: Rua da Solidariedade, 1.080 (tel. 3407-1194) – das 7h30 às 13h30

UBS Parque das Nações: Rua Austrália, 301 (tel. 3407-5011) – das 7h30 às 16h

UBS Jardim São Paulo: Rua das Poncianas, 900 (tel. 3407-4856/3462-5163) – das 7h30 às 16h

Farmácia Central: Rua Dom Pedro II, nº 87 (tel. 3462-3731) – das 7h30 às 16h