Nos últimos dias, a inseminação caseira viralizou como um método alternativo para mulheres que desejam engravidar. O procedimento, que envolve a introdução do sêmen na vagina utilizando seringas ou dispositivos similares, pode parecer uma solução simples e acessível, mas especialistas alertam para os riscos à saúde e à segurança legal dessa prática.

De acordo com a Dra. Graziela Caneo, ginecologista e obstetra especialista em reprodução humana da La Vita Clinic, e o Dr. Alfonso Massaguer, ginecologista e especialista em reprodução humana, a inseminação caseira apresenta sérias limitações: “A ausência de controle sanitário, exames prévios e orientação profissional pode levar a complicações graves, tanto para a mulher quanto para o futuro bebê”, explica a Dra. Graziela.

O que é inseminação caseira e como é realizada?

A inseminação caseira é a colocação do sêmen dentro da vagina com o objetivo de engravidar, realizada fora de uma clínica ou hospital. “Comumente, o procedimento envolve a coleta de sêmen por masturbação ou em ato sexual com preservativo, seguida da colocação desse sêmen no fundo da vagina utilizando seringa ou outro dispositivo durante o período fértil”, explica o Dr. Alfonso Massaguer.

Por ser um procedimento não médico, não há garantia de segurança quanto à realização de exames prévios, o que pode expor a mulher a riscos, como infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) e outras complicações. Além disso, podem surgir questões legais relacionadas à paternidade e direitos vinculados ao futuro bebê.

Os principais riscos para a saúde da mulher incluem infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), reações alérgicas a materiais não esterilizados e alterações hormonais. “Pode também ocorrer contaminação do sêmen durante a manipulação, o que aumenta o risco de doenças bacterianas”, alerta o Dr. Alfonso. Para o bebê, o procedimento em si não traz riscos diretos, mas pode haver complicações secundárias a infecções maternas e problemas genéticos pela falta de triagem do doador.

A inseminação caseira não é recomendada pela ANVISA e por nenhum outro órgão público ou conselho médico devido à falta de controle sobre a segurança sanitária do procedimento. “A utilização de materiais não esterilizados e a ausência de acompanhamento médico colocam em risco a saúde da mulher e do bebê, além de gerar implicações legais”, reforça a Dra. Graziela.

Por ser um procedimento sem regulamentação, pode gerar disputas jurídicas envolvendo a paternidade e os direitos legais relacionados ao bebê. O Dr. Alfonso alerta: “A falta de contratos e orientação jurídica pode resultar em conflitos, como o doador mudar de ideia e querer participar da vida da criança, ou a mãe enfrentar dificuldades para garantir seus direitos”.

Os médicos reforçam que existem alternativas seguras e acessíveis para casais ou mulheres que buscam métodos de reprodução assistida, mas enfrentam limitações financeiras. “Sim, alternativas mais acessíveis incluem clínicas privadas que oferecem serviços de reprodução assistida a baixo custo, projetos universitários e até mesmo o SUS”, explica a Dra. Graziela. “Os custos desses procedimentos estão cada vez menores e mais acessíveis à população”, complementa o Dr. Alfonso.

Dados Relevantes

De acordo com um levantamento recente, as buscas por inseminação artificial sob supervisão médica ainda superam significativamente as por inseminação caseira. Em 2024, a proporção de pesquisas no Brasil foi de aproximadamente 10 para cada 1 relacionada ao método caseiro.

No entanto, o interesse pela inseminação caseira tem crescido. Em 2023, as buscas sobre o tema aumentaram 80% em relação ao ano anterior, ultrapassando em 13% o recorde registrado em 2021.

Embora a inseminação caseira seja retratada como uma solução fácil, é essencial priorizar a segurança e o acompanhamento profissional. Buscar alternativas seguras é a melhor forma de garantir a saúde da mulher e do bebê, além de evitar complicações legais e emocionais.



Dr. Alfonso Massaguer CRM 97.335

Ginecologista especialista em Reprodução Humana

Médico pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP)

Ginecologista e Obstetra pelo Hospital das Clínicas

Atua em Reprodução Humana há 20 anos

Diretor clínico da MAE (Medicina de Atendimento Especializado) especializada em reprodução assistida

Foi professor responsável pelo curso de reprodução humana da FMU por 6 anos

Membro da Federação Brasileira da Associação de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO)

Membro das Sociedades Catalãs de Ginecologia e Obstetrícia e Americana de Reprodução Assistida (ASRM)

Diretor técnico da Clínica Engravida

Autor de vários capítulos de ginecologia, obstetrícia e reprodução humana em livros de medicina, com passagens em centros na Espanha e Canadá.

Dra. Graziela Canheo

CRM 145288 | RQE 68331

Ginecologista e Obstetra

Reprodução Humana

Médica Graduada pela Universidade Metropolitana de Santos (2010)

Residência médica em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital do Servidor Público Estadual do Estado de São Paulo (2013)

Título de Qualificação em Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia pela ABPTGIC (2014)

Título de Especialista em Ginecologia e Obstetrícia pela Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia (2015)

Fellowship em Reprodução humana pelo Instituto Idéia Fértil de Saúde Reprodutiva (2014 – 2016)

Pós-graduação em videolaparoscopia e histeroscopia pelo Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo (2018 – 2019)

Membro das principais sociedades nacionais e internacionais da área da Ginecologia e Reprodução Humana

Diretora técnica e médica da La Vita Clinic

