Da sacada de casa, americanense registra incêndios em Los Angeles

“A gente vai se informando para não ficar em pânico”, foi assim que a americanense Taynara Jacovani, de 29 anos, que vive em Los Angeles, contou ao NM sobre os incêndios devastadores que atingem a cidade.

Apesar de não estar tão próxima ao fogo, Taynara contou que foi possível ver as chamas e a fumaça densa da sacada da casa onde vive. Segundo ela, há alertas emitidos através de aplicativos informando e guiando os cidadãos sobre a situação e o que fazer, as áreas mais perigosas e principalmente evacuação. Taynara contou que a área mais afetada, de Santa Mônica até Malibu, hoje está com apenas 13% do fogo contido.

Segundo Taynara, há muitos carros do exército indo para o local. “O fogo não entrou na cidade, o que foi bom. As casas afetadas foram aquelas que estavam mais perto da natureza, das árvores, foi onde o fogo foi pegando muito rápido”, contou.

A jovem também relatou que em algumas áreas estão com toque de recolher das 6 às 6, pois tinha muita gente assaltando as casas que foram evacuadas.

Ao todo, as autoridades confirmaram 24 mortes em decorrência dos fogos.