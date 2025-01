Um ciclista foi atropelado na manhã desta terça-feira em rodovia em Americana. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros.

O atropelamento aconteceu na rodovia SP-304 (Luiz de Queiroz) na altura do km 126, na altura do bairro jd Alvorada.

Após o atropelamento, o motorista teria perdido o controle do veiculo e tombado no canteiro central da voa.

Ciclista com ferimento moderados.

Ele foi socorrido pelo resgate do Corpo de bombeiros e encaminhado ao hospital municipal de Americana.

Já o condutor do veiculo teria fugido do local na primeira informação, mas segundo de populares que estavam no local logo após o acidente, ele foi levado ao hospital de Nova Odessa por algum cívil desconhecido.

