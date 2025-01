Veja filmes e séries mais vistos da semana 2 de janeiro

A modelo catarinense Luiza Marcato, considerada uma das maiores beldades do OnlyFans no Brasil, comunicou por meio do seu Instagram que realizou uma das maiores conquistas de sua vida. A modelo conseguiu se formar no curso de graduação de Engenharia Civil e recebeu o diploma da Universidade São Judas Tadeu na última semana.

“Finalmente consegui realizar meu sonho de ser engenheira civil. Depois de vários anos estudando, com muita luta, determinação e persistência, agora tenho o diploma de Engenharia Civil”, declara.

Sobre atuar na sua profissão de formação, Marcato confirma que planeja trabalhar no futuro, pois atualmente a criação de conteúdo lhe proporciona um faturamento bem considerável, mas não é para sempre, segundo ela.

“O meu trabalho com as plataformas me dá uma boa condição financeira atualmente, porém sei que não é para sempre. Por isso, vou me planejar para trabalhar como Engenheira no futuro”, afirma.

Instagram: @marcatoreal