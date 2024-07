A americanense Maggie Roldam, eleita miss Teen São Paulo 2024, começou uma campanha de arrecadação via Pix para participar de um encontro internacional de debate sobre o empoderamento feminino organizado pela ONU.

Ela esteve na Câmara de Americana esta semana para falar com a vereadora Professora Juliana (PT) afim de obter apoio para ir para Harvard estar em um evento que acontece em Harvard (Estados Unidos).

Maggie tem usado as redes sociais para divulgar seu trabalho e para buscar apoios afim de conseguir fundos para a viagem.

Este ano ela esteve na Conferência da Onu (Yale University Model United Nations Europe 24’) realizada com sucesso na Bélgica em Bruxelas!

“Fui a única delegada Brasileira Premiada! 🏆Outstanding Delegate on Yale Mun Europe 24’ on Brussels in 17th march!”

Para ajudar a americanense o pix é

535.713.348-41

