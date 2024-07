Só Vini Jr entra na seleção da Copa América

Só Vini Jr- Pela 16ª vez, a Argentina venceu a Copa América, e aumentou sua liderança como maior ganhadora da competição. O torneio, disputado nos EUA, aconteceu entre 21 de junho e 14 de julho. Durante o campeonato, o serviço de resultados esportivos Flashscore atribuiu notas aos jogadores, baseado em seu desempenho a cada jogo. Essa avaliação é objetiva, levando em conta as ações realizadas dentro de campo, com pesos diferentes de acordo com a posição de cada jogador. Encerrado o torneio, foi divulgada a seleção do campeonato, com o melhor atleta em cada posição, e ela pode ser vista em detalhes no artigo do Flashscore Notícias .

Para além dos jogadores, é interessante analisar a contribuição de cada equipe nacional para a seleção do torneio e constatar como o equilíbrio de forças de futebol sul americano tem se alterado.

Domínio dos Hermanos

Sem surpresa, a seleção que mais contribuiu para o time ideal foi a campeã Argentina, como três atletas. Curiosamente, a maior nota não foi para o mito Messi, tampouco para o controverso goleiro Dibu Martínez, e sim para o zagueiro Romero, que ajudou a parar a Colômbia na grande final.

Leia + Sobre todos os Esportes

Força Celeste

Para os brasileiros, não é novidade ver uruguaios jogando bem. Haja vista os meio-campistas do Flamengo, De Arrascaeta e De La Cruz. Mas na seleção da Copa América, a honra de representar a Celeste ficou para outro rubro-negro, Matías Viña, e para seu colega zagueirão Ronald Araujo.

Ascenção da vinotinto

Poucas seleções evoluíram tanto nos últimos como a da Venezuela. Se não fosse um jogo infeliz contra o Canadá, teriam chegado no mínimo a uma semifinal. Muito pelos seus destaques selecionáveis, o lateral Aramburu e o centroavante Rondón. Será que os vinotintos conseguem chegar á Copa do Mundo?

Excelência para criar e destruir

A finalista Colômbia contribuiu com dois nomes para a seleção do torneio. Um se destacou por destruir: Richard Ríos, do Palmeiras, foi incansável como segundo volante. O outro, encantou por construir jogadas decisivas: James Rodríguez, do São Paulo, que gastou a bola, como se pode ver nessa reportagem especial. De quebra, ficou com a maior nota, e foi eleito o craque do campeonato.

Vini Jr e… só.

O Brasil, que acabou tendo uma performance decepcionante, conseguiu colocar apenas um atleta entre os melhores do torneio. Vini Jr, sério candidato à Bola de Ouro da FIFA, até tentou, mas uma andorinha, ou melhor, um canarinho, não faz verão… Se no passado a seleção da Copa América teria três ou quatro brazucas, hoje não mais. Será apenas uma má fase? Ou terão os tempos mudado?