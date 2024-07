Uma treta, assim foi a entrevista de Fernanda Band ex BBB para a blogueirinha. As duas entraram em rusgas várias vezes na entrevista que foi ao ar esta segunda-feira. O clima ficou ruim e as duas repercutiram nas redes depois do encontro.

@iBlogueirinha- Péssimo programa, convidada super mal educada. A gente da oportunidade e a pessoal não aproveita. Pior programa que eu já fiz na minha vida!

Fernanda Bande fala sobre o sucesso comercial pós BBB

“Uma ironia, né? Eu era a pessoa que menos apostavam, mas tô com 14 trabalhos confirmados com 9 marcas diferentes”.

Sensitiva que previu gravidez de Graciele e Zezé faz alerta

Izadora Morais, a sensitiva dos famosos, fez mais uma previsão certeira. Em novembro de 2023 ela anteviu a gravidez de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo. E expôs a novidade na mídia e nas redes sociais. Na época, a previsão assustou os fãs do cantor, justamente por conta da sua idade.

“Os dois vão brigar, vai ter baixaria na família. A curiosidade nessa história toda é uma criança. Sim! Vejo que o casal terá um filho depois que as coisas se acalmarem. Mas, Zezé está preparado para isso? Só o tempo dirá. O fato é que uma criança deve chegar justamente para marcar o fim de toda essa confusão e turbulência na família”, afirmou na época.

Grávidos, Graciele e Zezé terão novas brigas pela frente. É o que diz a sensitiva. Para ela, uma confusão envolvendo a família do cantor será inevitável já nas próximas semanas. Tudo isso afetará a relação do casal, que passará por momentos de distância e tensão. No entanto, o futuro reserva uma reconciliação.

“Vai ser uma fase conturbada e uma gravidez de risco, de muitos cuidados para a Graciele. Ela precisa zelar pelo seu corpo e se proteger. Nada afetará o bebê. O casal vai se estranhar na gravidez, vai ensaiar separação, vai trocar farpas e fazer grandes revelações íntimas. Mas vão se reconciliar. Vejo uma vida de união. O amor continuará no ar. Fofo, né?”.

Para Izadora Morais, quem torce pela relação dos dois, pode se preparar para fortes emoções. Os próximos meses prometem muitas fofocas, intrigas e brigas na família. Mas o final será feliz com o nascimento da criança. “Zezé precisa ter paciência e ser maduro para lidar com o inesperado, principalmente na família”.

