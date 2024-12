Ana Castela adere à tendência da extensão de cílios

Suzana Aramuni inspira novas Musas como organizadora do Musa do Brasileirão

Musa do Carnaval e ícone em concursos de beleza, Suzana inspira uma nova geração de musas com sua trajetória de sucesso.

Suzana Aramuni, é um dos grandes nomes do universo das musas no Brasil. Com uma trajetória repleta de conquistas, Suzana acumulou títulos de prestígio, como Miss Bumbum Brasil e campeã do Musa do Brasil, além de ser uma figura consagrada no Carnaval de São Paulo, onde desfila como destaque de chão da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi – posição que continuará ocupando no desfile de 2025.

Ao longo dos anos, Suzana se tornou uma referência para mulheres que sonham em seguir o caminho das musas. Seu carisma, dedicação e presença marcante nos palcos e passarelas são fonte de inspiração para muitas. Como organizadora do concurso Musa do Brasileirão, Suzana reforça seu papel no cenário de beleza e entretenimento, ajudando a manter o brilho desse universo.

Mesmo com sua agenda cheia, Suzana continua realizando ensaios fotográficos e participando de parcerias publicitárias, mostrando que a vida de uma musa é muito mais do que uma passagem pelo palco. Para ela, essas ações são uma forma de incentivar as novas participantes a acreditarem no potencial da carreira e na visibilidade que ela pode proporcionar.

“Minha história mostra que ser musa é mais do que um título. É uma oportunidade de mostrar quem você é e conquistar espaço em um mercado tão competitivo. Quero que outras mulheres vejam isso e se inspirem”, declarou Suzana. Com sua energia e determinação, ela segue sendo um exemplo de como é possível conquistar e manter-se relevante no universo das musas.

Suzana Aramuni continua a brilhar como símbolo de beleza, elegância e dedicação, levando o título de musa a um novo patamar e reforçando sua posição como ícone no Carnaval e nos concursos de beleza.

Fotos: Saymon Dalazen / Arquivo Pessoal