Com o apoio da Suzano, projetos de incentivo ao esporte colaboram para a inclusão social em São Paulo

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, reforça suas iniciativas para promoção da qualidade de vida da população das regiões onde atua por meio da realização de mais de 60 projetos incentivados pelo país, divididos entre a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, o Fundo da Infância e da Adolescência (FIA) e o Fundo Nacional do Idoso (FNI). Somente no Estado de São Paulo, a empresa atua em três iniciativas ligadas ao esporte: “Vem Pro Rugby”, “Construindo Campeões” e “Todos Pela Natação: Só Para Elas”, beneficiando mais de 700 jovens nas cidades de Americana, Jacareí e São José dos Campos.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo. Entendemos que é nosso papel contribuir para um mundo mais justo, menos desigual e com oportunidades para todas as pessoas. Por isso, em nossa trajetória centenária, sempre buscamos impactar positivamente a sociedade. Os projetos incentivados são uma forma de ampliar o investimento nas regiões onde temos atuação e fortalecer nosso relacionamento com as comunidades locais”, explica Adriano Silva Martins, coordenador de Relacionamento Social da Suzano.

Em Americana (SP), a Suzano apoia três projetos incentivados na área do esporte. Um deles é o “Vem pro Rugby”, promovido pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), que atende 60 crianças e adolescentes de 11 a 14 anos. Já o projeto “Construindo Campeões”, desenvolvido pela Associação de Natação Americanense, ofereceu aulas de natação gratuitas para 80 crianças e adolescentes de baixa renda e em seu segundo ano de realização, atenderá mais 80 jovens. A empresa apoia ainda o projeto “Todos Pela Natação: Só Para Elas”, do Instituto Todos Pelo Esporte, que será realizado em parceria com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), com o objetivo de oferecer aulas de iniciação à natação totalmente gratuitas, nas modalidades natação olímpica e paralímpica, para 400 meninas com idades de 6 anos e 17 anos.

Já na região do Vale do Paraíba, a Suzano apoia o projeto “Vem pro Rugby”, promovido pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu) nas cidades Jacareí e São José dos Campos. A iniciativa atende 98 crianças e adolescentes de 11 a 14 anos nas duas cidades. O projeto é apoiado pela Suzano desde 2023 e conta também com a colaboração do SESI, por meio do programa Atleta do Futuro.

“Esses projetos vão muito além do esporte. Eles promovem a inclusão social e servem como ferramenta para a formação de valores e o fortalecimento da cidadania. A prática esportiva desempenha um papel crucial no desenvolvimento integral dos jovens, influenciando positivamente o caráter e o crescimento de cada indivíduo. Ao oferecer atividades de referência, esses projetos destacam a importância do esporte no convívio social, na educação, na saúde e no bem-estar dos participantes”, destaca Adriano.

Outras iniciativas

Além desses projetos sociais incentivados, que beneficiam comunidades, a empresa também destina fundos, por meio da Lei de Incentivo Fiscal do Esporte, ao Suzano Vôlei, clube do município de Suzano do qual a companhia é a principal patrocinadora, por meio do Papel Report.

No Estado de São Paulo, a Suzano também conta com projetos apoiados por meio da Lei de Incentivo Fiscal do Fundo da Infância e Adolescência – FIA. Nas cidades de Santa Branca e São Miguel Arcanjo será realizado o Clube da Leitura 2.0, que prevê a formação de leitores entre a população de baixa renda. Já em São José dos Campos, será desenvolvido o projeto Desenvolvimento Social – SJC, que visa promover formação cidadã e possibilitar o acesso ao trabalho para adolescentes após o cumprimento de medida socioeducativa.

A Lei de Incentivo Fiscal permite que as empresas destinem parte dos impostos que pagam para o governo a programas que beneficiem a comunidade e diversos projetos sociais pelo Brasil. Para definir quais programas serão apoiados, a Suzano segue uma linha de avaliação e busca apoiar causas alinhadas com sua proposta de valor e que estejam englobadas em suas áreas e temas prioritários, como o desenvolvimento social e a redução da pobreza.

