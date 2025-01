Ana Hickman vai às redes sociais abrir o jogo sobre nova crise com ex

Miss Cinturinha intensifica preparação para o Carnaval e busca reduzir cintura para 56 cm

Eduarda Jochims é destaque na escola Unidos de Vila Isabel

A influenciadora e modelo Eduarda Jochims, conhecida como Miss Cinturinha por sua cintura de 58 centímetros, está em uma intensa rotina de preparação para o Carnaval. Destaque no desfile da Unidos de Vila Isabel, a musa tem adotado uma estratégia rigorosa de treinos físicos, massagens estéticas e técnicas de vacuum abdominal aliadas à meditação, com o objetivo de reduzir sua cintura para 56 centímetros até o grande dia na Marquês de Sapucaí.

O vacuum abdominal, exercício de respiração profunda que ativa os músculos internos do abdômen e ajuda a afinar a cintura, tornou-se parte essencial da preparação da influenciadora. A técnica, bastante utilizada por atletas e bailarinas, tem sido combinada com sessões diárias de meditação, que auxiliam no controle da respiração e na concentração.

Além disso, Eduarda mantém um planejamento intenso de treinos físicos voltados para o fortalecimento do core, além de massagens modeladoras e drenagem linfática para definição corporal. “Minha rotina está intensa, mas estou focada em chegar ao meu melhor físico para a avenida. Quero representar a Vila Isabel com muita elegância e dedicação. Cada detalhe importa, e essa preparação é essencial para que eu brilhe no desfile”, afirmou.

Eduarda compartilha sua jornada rumo ao grande dia, mostrando bastidores dos treinos e dos procedimentos que têm feito para alcançar sua meta. Sua dedicação reforça o compromisso com a escola de samba.

O desfile da Unidos de Vila Isabel promete ser um dos grandes momentos do Carnaval deste ano, e a expectativa em torno da participação de Miss Cinturinha só aumenta. Além da intensa preparação física, a influenciadora também investiu em um figurino luxuoso todo cravejado em cristais.