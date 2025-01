Antiga Tabacow será centro de distribuição da Suzano

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, recebeu na manhã desta terça-feira (21), em seu Gabinete no Paço Municipal, representantes da empresa Suzano, que está instalando um Centro de Distribuição (CD) no município. O espaço fica na área da antiga Têxtil Tabacow, às margens da Rodovia Anhanguera, na Vila Bertini. O investimento de R$ 39 milhões está na reta final, com a previsão de gerar mais de 100 postos de trabalho diretos e indiretos.

“Estamos acompanhando com muita alegria a instalação deste novo espaço da Suzano na nossa cidade, especialmente em razão da geração de empregos. Nossa gestão está de portas abertas para dar suporte às empresas e incentivar investimentos, que no fim das contas vão resultar em bem-estar para a população. Americana tem que ser vista como uma cidade facilitadora para quem quer investir aqui. É dessa forma que temos trabalhado nossa proposta de desenvolvimento econômico”, disse o prefeito Chico.

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O gerente executivo de Logística da Suzano, Davi Teixeira, destacou a relevância de Americana para a empresa, que atua na produção de celulose e fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir de árvores plantadas de eucalipto, observando que, além dos novos postos de trabalho, cerca de 750 moradores da cidade já são colaboradores da companhia.

“Estamos entusiasmados com a proximidade da conclusão do novo Centro de Distribuição em Americana. Este empreendimento não apenas representa nosso firme compromisso com o desenvolvimento econômico local, mas também reforça os laços com a comunidade que nos acolhe diariamente”, ressaltou Davi.

O trabalho de atração e suporte aos negócios no município foi enfatizado pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros. Ele lembrou que, em ranking divulgado no ano passado pela base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), órgão do governo federal, Americana aparece entre as cidades paulistas que levam o menor tempo no processo de abertura de empresas.

“Americana sempre teve uma economia pujante e vocação empreendedora. E a administração do prefeito Chico Sardelli nos confiou o trabalho de auxiliar as empresas locais e atrair novos investimentos para a cidade. Entre as ações que planejamos está o processo de desburocratização na implantação de novos negócios, que diminui consideravelmente o tempo de aprovação de projetos”, afirmou Rafael.

Também estiveram presentes ao encontro o vice-prefeito Odir Demarchi, os secretários municipais Adriano Alvarenga Camargo Neves (Obras e Serviços Urbanos) e Diego de Barros Guidolin (Planejamento), o secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Marcelo Giongo, a diretora de Relações Institucionais da Suzano, Fabíola Dourado, e o proprietário do galpão onde funcionará o novo Centro de Distribuição, Cezário Caram.