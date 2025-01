Novo levantamento da CliqueFarma|Afya aponta um aumento de 241% nas buscas por itens à base de tretinoína em 2024 comparado ao ano anterior. Utilizado no tratamento de pele, o princípio ativo ganhou destaque no skincare dos brasileiros ao viralizar nas redes sociais, especialmente entre maio e setembro, período em que ocorreu o pico de interesse, concentrando 70% dos cliques registrados ao longo do ano.

A tretinoína, quando utilizada no tratamento da acne, reduz a produção de sebo

previne a formação de cravos, combate a inflamação e ajuda a equilibrar a flora microbiana da pele. No rejuvenescimento, promove a renovação celular, melhora a textura da pele, reduz linhas finas e sinais de envelhecimento, além de estimular a produção de colágeno, deixando a pele mais uniforme e saudável.

No entanto, a Dra. Isabela Maria Dupin, dermatologista e coordenadora de pós-graduação na Afya Educação Médica, alerta que há efeitos colaterais e é preciso ficar atento. Os mais frequentes incluem vermelhidão, descamação, ressecamento e sensibilidade da pele, especialmente nas primeiras semanas de uso. Pode haver também piora transitória da acne no início, o que é temporário.

“É essencial que o tratamento seja acompanhado por um médico para evitar complicações. Além de haver contraindicações, como para gestantes e pacientes com doenças de pele em atividade, como eczema ou rosácea não controlada, a automedicação pode causar efeitos adversos graves, como irritação severa, manchas escuras na pele e até piora de condições dermatológicas pré-existentes. A ausência de um acompanhamento profissional impede o ajuste individualizado, comprometendo sua eficácia e aumentando os riscos”, orienta a médica.

Segundo a especialista, são necessários também alguns cuidados ao longo do tratamento, visto que a pele fica mais suscetível à radiação ultravioleta, sendo indispensável o uso de protetor solar com FPS 30 ou superior, reaplicado periodicamente, sempre que ocorrer a exposição solar. “É recomendado evitar o sol nos horários de maior intensidade, entre 10h e 16h, e utilizar barreiras físicas, como chapéus de aba larga e viseiras”, complementa a Dra. Isabela Maria Dupin.

Sobre a Afya

A Afya, líder em educação e soluções para a prática médica no Brasil, reúne 37 Instituições de Ensino Superior em todas as regiões do país, 32 delas com cursos de medicina e 20 unidades promovendo pós-graduação e educação continuada em áreas médicas e de saúde.

São 3.593 vagas de medicina autorizadas pelo Ministério da Educação (MEC), com mais de 20 mil alunos formados nos últimos 25 anos. Pioneira em práticas digitais para aprendizagem contínua e suporte ao exercício da medicina, 1 a cada 3 médicos e estudantes de medicina no país utiliza ao menos uma solução digital do portfólio, como Afya Whitebook, Afya iClinic e Afya Papers.

Primeira empresa de educação médica a abrir capital na Nasdaq em 2019, a Afya recebeu prêmios do jornal Valor Econômico, incluindo “Valor Inovação” (2023) como a mais inovadora do Brasil, e “Valor 1000” (2021, 2023 e 2024) como a melhor empresa de educação. Virgílio Gibbon, CEO da Afya, foi reconhecido como o melhor CEO na área de Educação pelo prêmio “Executivo de Valor” (2023). Em 2024, a empresa passou a integrar o programa “Liderança com ImPacto”, do pacto Global da ONU no Brasil, como porta-voz da ODS 3 – Saúde e Bem-Estar.

