Invasão de youtubers irrita vizinhos em condomínio de Americana

A invasão. Um condomínio de alto padrão, com casas na casa dos milhões de reais tem tido valores do aluguel depreciado por conta do que seria uma ‘invasão de youtubers’.

O condomínio fica próximo ao aeroporto da cidade e a circulação e a ostentação de jovens influencers tem feito moradores repensarem o investimento no local.

Proprietários antigos saíram das casas e as puseram e deixaram para alugar. Existem casas que estão há mais de um ano para alugar mas o condomínio hoje é visto como menos atraente que outros da cidade.

As reclamações seriam principalmente da ‘perda do sossego’ dentro do espaço onde se comprou a casa e planejou passar um período de tranquilidade especialmente aos finais de semana.

Invasão também no litoral

Caso semelhante ao de Americana foi registrado na badalada praia de Riviera de São Lourenço em Bertioga. A presença de influencers e youtubers teve muita repercussão nas festas de final de ano.

