Andia anuncia 450 casas MCMV pra N Odessa e Sumaré

450 casas- Nesta segunda-feira (20), foi oficializado que as cidades de Nova Odessa e Sumaré foram contempladas com 150 e 300 moradias, respectivamente, do Minha Casa Minha Vida, modalidade FAR – aquele em que o contemplado não precisa pagar nada pelo imóvel.

As moradias selecionadas para a região atenderam a solicitação do secretário nacional, Denis Andia.

Além dessas duas cidades, Cosmópolis, Artur Nogueira, Iracemápolis, Capivari e Engenheiro Coelho também foram selecionadas, totalizando mais 425 unidades habitacionais.

“Mais um avanço para nossa região, através do nosso trabalho no Ministério das Cidades, em Brasília, e também trazendo recursos em diversas outras áreas. A novidade de hoje são as 875 moradias populares do MCMV para as famílias que mais precisam. Lembrando também que conseguimos, no ano passado, 200 moradias para Americana e 250 moradias para Santa Bárbara d’Oeste.

Além de Monte Mor, Hortolândia, Salto, Campinas, Limeira, Rio Claro e Piracicaba”, comentou Denis Andia, que também foi prefeito de Santa Bárbara d’Oeste entre os anos de 2013 e 2020.

