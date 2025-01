Buscas pela palavra pix chega a quase meio milhão de registros no Google Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou nesta quarta-feira (15), que o governo vai revogar o ato que ampliou as normas de fiscalização sobre o PIX. Ele disse ainda que o presidente Lula vai assinar uma medida provisória para garantir que transações via PIX não possam ser tributadas.

Toda essa temática fez com que o volume de buscas no Google pela palavra “PIX” entre julho de 2024 à 13 de janeiro de 2025 tivesse uma disparada nas buscas. Segundo a plataforma de inteligência e mídia, a Tunad, no início de janeiro desse ano, mesmo considerando um período parcial, os dados mostram uma tendência ascendente impressionante.

Entre os dias 6 e 10 de janeiro, os valores variaram entre 25.858 e 45.229, sendo este último o maior volume diário registrado no período. Isso indica um interesse alto pela buscas por PIX.

De acordo com a Tunad, o objetivo da pesquisa é identificar tendências de interesse ao longo do tempo.

Em janeiro de 2025, mesmo considerando apenas os dados parciais até o dia 13, observa-se um volume de buscas de 353.171 relacionadas à palavra “PIX”. Esse número mostra que em apenas 13 dias, o volume já está próximo ao total registrado em meses inteiros, como agosto (371.343) e setembro (405.209). Isso reflete uma intensidade de interesse muito alta no início do ano.

A média diária de buscas em janeiro (até o dia 13) também reforça essa análise. Com 353.171 buscas em 13 dias, a média é de aproximadamente 27.167 buscas por dia, o que supera a média diária de qualquer outro mês completo do período analisado.

Por exemplo, em outubro, o mês com o maior volume total de buscas (492.122), a média diária foi de cerca de 15.875 buscas por dia.