Anima Expo leva a magia da Disney ao Tivoli com exposição e atividades interativas

A partir do dia 09 de dezembro, quem passar pelo Tivoli Shopping poderá prestigiar a Anima Expo, evento que combina arte e criatividade e que, nesta edição, apresenta a magia da Disney. A mostra conta com desenhos selecionados por um júri e, ainda, criações exclusivas da artista e fundadora do Studio Ludco de Arte, Ludmila Costa, que é a organizadora da iniciativa.

Em sua quinta edição, a Anima Expo já se consolidou como parte do calendário cultural da região, celebrando a arte e a imaginação com diferentes temas ao longo dos anos, como super-herois e vilões da Marvel e DC até animações de estúdios renomados e o universo mágico de Harry Potter.

Neste ano, o tema escolhido foi o universo Disney, reconhecido por sua capacidade de conectar gerações. “Queria que todos brincassem juntos. Muitos dos desenhos antigos as crianças nunca ouviram falar, e muitos dos novos os mais velhos não conhecem. É uma forma de criar pontes entre as gerações”, explica Ludmila.

A Anima Expo contará com 30 obras, sendo 27 desenhos vencedores selecionados por um júri, em etapa anterior que aconteceu em Americana, e três criações exclusivas de Ludmila Costa. Entre as obras expostas, destaca-se uma peça premiada e apresentada pela artista em uma exposição internacional em Paris.

“A Anima Expo é uma oportunidade incrível de trazer a arte para mais perto do público e valorizar os artistas. Receber um evento tão inspirador como este reforça nosso compromisso de oferecer experiências que conectem as pessoas e proporcionem momentos de criatividade e aprendizado para toda a família“, afirma Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Cosplay e atividade especial

Além da mostra, a programação conta também, no dia 14, a partir das 19h, com uma iniciativa dedicada ao público. Na ocasião, os visitantes poderão acompanhar atividades de desenho, proporcionando momentos de aprendizado e diversão para todas as idades. Além disso, Ludmila receberá o público com o cosplay de Cruela, personagem da história “101 Dálmatas”.

A organizadora da Anima Expo reforça que mais do que encantar o público, a mostra tem como missão incentivar o desenvolvimento pessoal dos participantes. Segundo ela, o evento vai além da exposição de talentos, promovendo atividades que ajudam crianças e jovens a superar medos, desenvolver autoconfiança e interagir com diferentes públicos.

Artista tem obras premiadas internacionalmente

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, Ludmila Costa teve obras expostas na Espanha e na França. Este ano, participou de sua primeira exposição internacional em Madri, seguida pela apresentação da obra “Valentina” em Paris, que estará em exibição na Anima Expo no Tivoli Shopping.

Exposta em Paris,

obra “Valentina” estará em mostra no Tivoli

Ludmila iniciou sua carreira artística aos 11 anos, em Americana, ao fazer um curso de pintura em tela. Aos 15 anos, conquistou o segundo lugar em uma mostra de arte nacional, o que a motivou a explorar novas técnicas. Em 2015, fundou sua própria escola de artes, o Studio Ludco, onde compartilha seu conhecimento em desenho e pintura.

Além das exposições, Ludmila foi recentemente convidada para uma residência artística em Portugal, onde também ministrará aulas.

SERVIÇO:

Anima Expo

Quando: 09 de dezembro de 2024 a 07 de janeiro de 2025

Local: Próximo à Cobasi – Tivoli Shopping

OBS: Entrada gratuita

Cosplay e Atividades de Desenho

Quando: 14 de dezembro

Local: Próximo à Cobasi – Tivoli Shopping

Horário: A partir das 19h

