Polícia homenageada- A Câmara Municipal de Americana realiza nesta quarta-feira (11) sessão solene de entrega do título “Ocorrências Destaque do Ano Cabo Lima” em reconhecimento aos oficiais das forças de segurança que atuaram em ocorrências de grande relevância no município e região no ano de 2024. A solenidade acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30, e é aberta ao público. A TV Câmara transmite ao vivo, pelo canal 8 da Claro (RPTV), site oficial e redes sociais (Facebok e Youtube).

A honraria foi motivada pelo decreto legislativo nº 989/2023, de autoria do presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (PL). Receberão o título 31 profissionais indicados por suas corporações. O nome do prêmio homenageia o cabo Natal Lima Bonfim, morto durante atendimento de ocorrência de roubo a estabelecimento comercial na cidade de Sumaré em 1996.

As ocorrências indicadas pelas corporações de segurança premiadas em 2024:

CORPO DE BOMBEIROS

Ocorrência de incêndio em restaurante no Jardim Colina, em 21 de novembro de 2024. Ao chegarem ao local, a equipe se deparou com grande quantidade de fumaça escura saindo do interior do estabelecimento e vidros enegrecidos. A funcionária do estabelecimento informou que uma família com quatro integrantes residia na parte dos fundos e que possivelmente ainda estariam dentro de casa. Feito o arrombamento, a equipe se deparou com a família ainda dormindo, pois não haviam percebido o incêndio. As pessoas foram conduzidas a local seguro e as chamas foram controladas.

GRUPAMENTO DE RADIOPATRULHA AÉREA

Quadrilha de furtos de veículos de luxo desarticulada em ação coordenada com apoio aéreo. A ocorrência teve início na Avenida Iacanga, onde uma Hilux foi furtada. Com o auxílio do Águia, o veículo foi localizado abandonado, enquanto os suspeitos fugiam em um Fiat Palio. O patrulhamento aéreo permitiu a localização do Palio pouco depois, também abandonado. A ação policial seguiu até a Rodovia Anhanguera. A operação não apenas recuperou os bens furtados, mas também frustrou a ação de uma quadrilha que vem atuando com frequência na região.

POLÍCIA CIENTÍFICA – IML

Trabalho realizado na identificação de corpo de morador de rua encontrado em Sumaré. Após a coleta das digitais e o levantamento feito no sistema Muralha Digital, o trabalho do IML possibilitou a identificação positiva da vítima, que possuía parentes apenas na cidade de Campo Florido, MG. Isso permitiu que o corpo fosse levado até a sua cidade de origem para que fosse sepultado ao lado de seus familiares.

POLÍCIA CIVIL – DIG

Operação em 11 de outubro de 2024 que resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas em roubo de moto e tentativa de assassinato em Americana. Um motociclista retornava para sua casa quando teve sua moto roubada por dois criminosos no bairro Cidade Jardim. Um dos criminosos efetuou disparo de arma de fogo, atingindo a vítima. Imediatamente, a Delegacia de Investigações Gerais iniciou as atividades de polícia, obtendo sucesso na prisão em flagrante. A motocicleta da vítima foi recuperada e a arma de fogo foi apreendida.

POLÍCIA MILITAR – 10º BAEP

Em ocorrência registrada no dia 13 de novembro de 2024, cinco pessoas foram presas em Americana durante operação desencadeada pelo BAEP contra o tráfico de drogas. Durante a ação foram apreendidos com os suspeitos, nos bairros Cidade Jardim e Cariobinha, ⁠R$ 3 mil em dinheiro, cinco celulares, três carros e 1,5kg de maconha e cocaína, além de duas armas, sendo um fuzil calibre .762 e uma submetralhadora calibre 9mm, que estavam escondidas em uma residência no Mollon, em Santa Bárbara. Um dos suspeitos possuía passagens por crimes ultraviolentos e alegou ser integrante do PCC.

POLÍCIA MILITAR – 19º BPMI

Prisão de autor de homicídio em 14 de setembro de 2024. Após uma discussão em um alojamento de trabalhadores de construção civil, um homem esfaqueou outro na Rua Luiz Panaro, no bairro Santa Cruz. A Polícia Militar localizou o corpo e a arma do crime e obteve a informação de que o autor havia embarcado em um ônibus com destino a São Paulo. Foi identificado que um policial militar estava como passageiro do ônibus e, em ação coordenada da polícia, o indivíduo foi abordado e confessou o crime.

POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL

Em patrulhamento ambiental, a equipe flagrou 11 indivíduos realizando pesca em local proibido pela legislação ambiental vigente, a menos de 200 metros de corredeiras, no Rio Piracicaba, em frente ao Distrito Industrial. Foram gerados 11 autos de infração ambiental, apreensão de 14 equipamentos de pesca e multa total de R$ 11 mil.

POLÍCIA RODOVIÁRIA

Prisão de integrantes de quadrilha de roubo de carga por porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículo em 15 de outubro de 2024, por policiais do 1º Pelotão da 3ª Cia. Durante abordagem rotineira a veículo no km 115 da Via Anhanguera, os três integrantes de um veículo Fiat Punto desembarcaram e tentaram fuga, sendo detidos e confessando a prática de roubo de caminhões. Foi localizado um revólver calibre .32 com numeração raspada, além de touca e luvas. O Veículo utilizado possuía adulteração e era produto de roubo.

