Prefeita eleita de Iacanga vem a Americana conhecer Sec. de Gestão/Convênios

A Secretaria de Gestão de Convênios da Prefeitura de Americana recebeu, na sexta-feira (6), a prefeita eleita do município de Iacanga (SP), Fátima Pinheiro, junto do vice-prefeito Giuliano Cruz, do futuro diretor de Convênios e Contratos, Raul Basílio, e do vereador Leonel Roma.

O grupo foi recebido pelo prefeito Chico Sardelli e, em seguida, participou de reunião com os secretários de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, e de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira.

Na ocasião, Zerbetto, apresentou o trabalho desenvolvido na captação de recursos para a realização de obras e serviços no município, tanto internamente como junto a órgãos federais e estaduais.

“Americana tem despertado o interesse de várias cidades, que querem conhecer os projetos implementados pela administração do prefeito Chico Sardelli e do vice-prefeito Odir Demarchi com o objetivo de desburocratizar e agilizar os processos e, consequentemente, apresentar melhores resultados para a população”, enfatizou Zerbetto.

Durante o encontro, o secretário de Gestão de Convênios fez uma explanação sobre a dinâmica de trabalho da pasta, desde as ações de aproximação com membros do Executivo e Legislativo até o início da tramitação dos processos que culminam com a celebração de convênios.

Fala Zerbetto, sec de Gestão

“É importante conhecer a base política e ter proximidade com as autoridades”, salientou o secretário, que reiterou, ainda, o trabalho desenvolvido junto às demais pastas municipais. “É necessário trazer os técnicos de cada pasta para trabalharmos em conjunto, como em uma ramificação, aperfeiçoando o processo”.

Os representantes da Prefeitura de Iacanga agradeceram a recepção. Com a experiência, eles pretendem melhorar os fluxos internos dos setores em que atuarão, bem como agilizar o andamento dos processos do município.

A Secretaria de Gestão de Convênios de Americana já havia recebido anteriormente representantes das cidades paulistas de Votuporanga, Valinhos e Osasco, além de Tangará da Serra (MT).

