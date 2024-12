Marmita cresce nas entregas em 2024; veja dados do Ifood

Marmita em alta- O iFood, empresa brasileira de tecnologia, encerra o ano de 2024 com 380 mil estabelecimentos cadastrados na plataforma, reflexo da consolidação do delivery como hábito entre os brasileiros. No balanço da área de restaurantes, a comida mais pedida continuou a ser o hambúrguer, mas clientes passaram a buscar por outras categorias no delivery, diversificando, ainda mais, as chances de sucesso para os empreendedores na plataforma.

Em 2024, a categoria que mais cresceu em número de pedidos no iFood foi a marmita, com alta de 18% em todo o país. O segundo lugar ficou com itens de padaria, que aumentaram 11%. Em seguida, estão os pedidos de açaí, que cresceram 9%.

“Quando olhamos para o ano de 2024 da vertical de restaurantes, vimos que conseguimos ampliar as oportunidades a mais empreendedores, que encontram no iFood parte importante da renda. O iFood teve papel fundamental para consolidar o hábito do delivery entre brasileiros, que estão cada vez mais buscando a plataforma para consumir todo tipo de culinária. Nosso esforço é para que o app, que conecta tantos restaurantes, entregadores e clientes, seja sempre uma oportunidade de crescimento e renda aos empreendedores do país”, afirma Beatriz Pentagna, diretora de marketing para negócios do iFood.

Neste ano, os restaurantes tiveram uma média mensal de 653 milhões de visualizações de pratos. E 160 mil estabelecimentos parceiros se destacaram com o Selo Super, programa criado pelo iFood para reconhecer aqueles que oferecem as melhores experiências no delivery aos clientes.

Ao todo, o iFood movimenta 110 milhões de pedidos por mês, por meio de um ecossistema formado por 360 mil entregadores conectados, 380 mil estabelecimentos parceiros, entre restaurantes, mercados e farmácias e 55 milhões de clientes espalhados por 1.500 cidades brasileiras.

Retrospectiva para restaurantes e marmitas

A partir do dia 16 de dezembro, cada restaurante cadastrado na plataforma receberá um conjunto de insights valiosos sobre 2024, transformando dados em oportunidades para expandir horizontes e cultivar conexões ainda maiores com os clientes em 2025. As informações que os parceiros terão acesso:

Horário/turno que os clientes mais pedem

Quantidade de avaliações positivas

Características mais elogiadas em avaliação

Quantidade de clientes novos

Quantidade de clientes fieis

Quantidade de meses em que foi Super

Quantidade mensal de visualizações dos pratos

Melhorias realizadas no app em 2024

Com o compromisso de melhorar constantemente o app para restaurantes, o iFood aperfeiçoou recursos, funcionalidades e implementou novidades. As mudanças otimizaram tanto a rotina dos donos de restaurantes quanto a usabilidade para os clientes. As novidades foram resultado do diálogo constante com os parceiros, sobretudo por meio do Fórum de Restaurantes, realizado para promover trocas entre a empresa e os donos dos estabelecimentos cadastrados na plataforma.

As principais mudanças englobam melhorias de cardápio, atendimento, cancelamento de pedidos e gerenciamento financeiro para os restaurantes, além de outras áreas que impactam diretamente a operação, usabilidade e atendimento para os parceiros e clientes.

Por exemplo, o cardápio do aplicativo foi otimizado. Agora o restaurante consegue criar combos com muito mais facilidade e detalhes, adicionar fotos em todas as opções de pizza no caso de sabores meio a meio, possibilidade de precificação com o valor mais alto dos dois sabores ou uma média de cada. Além disso, a inteligência artificial facilita gratuitamente a digitalização de um cardápio existente para importar as informações para o app.

Já com relação aos cancelamentos, o iFood criou mais ferramentas de negociação com o cliente, para que seja possível, por exemplo, enviar um cupom ou reenviar um item que ficou faltando ou apresentou algum problema, no caso de solicitações pós-entrega. Em 2023, as melhorias neste âmbito reduziram o cancelamento de pedidos em cerca de 10%. Neste ano, a redução foi de 23%.

Outro exemplo de melhoria é no atendimento ao cliente. Uma das novidades é a notificação de atualização do status do chamado, gerando maior clareza e visibilidade do andamento das solicitações. O iFood também começou a implementar uma funcionalidade de transcrição de áudio, para que o parceiro possa informar a necessidade por meio de uma mensagem de voz quando precisar de ajuda do suporte da plataforma. Com isso, é possível ter mais agilidade no atendimento. As mudanças aceleraram o tempo de resposta e interação com a plataforma, reduzindo o tempo de abertura de chamado de 2 minutos para 34 segundos.

