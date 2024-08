Anitta é indicada a três prêmios no VMA 2024

Nesta terça-feira (03), foram anunciados os indicados ao MTV Video Music Awards (VMA) 2024. E, pelo terceiro ano consecutivo, Anitta concorre nesta que é uma das premiações musicais mais importantes do mundo. A cantora teve três indicações em duas categorias diferentes, batendo o recorde de nomeações para uma artista brasileiro. O sucesso “Mil Veces” foi indicado a Melhor Edição e Melhor Videoclipe Latino, categoria que indica a carioca também por “BELLAKEO” (sua parceria com o mexicano Peso Pluma). Primeira brasileira a vencer na premiação, Anitta é bicampeã na divisão de música latina – com “Envolver” em 2022 e “Funk Rave” em 2023. Lançado em outubro de 2023, o videoclipe de “Mil Veces” narra os altos e baixos da relação conturbada de um casal. A faixa foi incluída no celebrado último disco de Anitta, “Funk Generation”. Por sua vez, “BELLAKEO” figura dentre os grandes sucessos globais de 2024, acumulando mais de 800 milhões de execuções nas plataformas digitais.