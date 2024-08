O Brasil passou fácil pelas atuais campeãs do Mundo e vai disputar o ouro nas Olimpíadas de Paris. Goleada.

O jogo na tarde desta terça-feira foi um passeio do time canarinho com 4 a 1 sobre uma Espanha atônita com a garra das jogadoras.

O primeiro gol do jogo foi logo nos primeiros minutos do jogo. Irenes Paredes estava na zaga e anotou contra. Cata Coll deu um chute dentro da área e a bola explode nas costas da zagueira.

O jogo seguiu equilibrado durante todo o 1o tempo. Mas nos acréscimos Gabi Portilho ampliou para o time nacional. A partida foi para o intervalo 2-0.

Aos 26′ do segundo, Priscila puxou o contra-ataque pelo lado esquerdo, tocou de lado na área. Adriana finalizou no travessão de Cata Coll e cabeceia no canto esquerdo, na sobra de bola na área.

Em lance na pequena área Patricia Guijarro aproveitou escanteio e diminuiu o placar.

Quando estava começando a prorrogação, o time do técnico Arthur Elias ampliou o placar com Kerolin, que recuperou a bola lançada pela goleira, carregou a bola e fuzilou para o gol.

Brasil x Estados Unidos

Dezesseis anos, o Brasil volta a disputar uma final olímpica. Dessa vez, o time chega com autoridade e crescendo com muita força durante o campeonato.

