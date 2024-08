Engenheiro Diego Feitoza lança Pré-Candidatura em Nova Odessa e mostra serviço

O Ex-Diretor de Habitação, Presidente Licenciado do Conseg (Conselho de Segurança) e munícipe atuante em toda cidade lançou recentemente sua Pré-Candidatura a Vereador. Ele aposta bastante nas redes sociais e faz questão de mostrar o bairro em que mora (o que é raro nos prés lançamentos).

Ele aposta em um perfil participativo em conselhos, plano diretor, mutirões, plantio de árvores, ações voluntárias, ajuda na organização do Dia das Crianças do Terra Nova a muitos anos e tomou frente no Projeto Nossas Crianças Merecem e na Geladeira Solidária durante a pandemia. Feitoza mostra muito trabalho mesmo sem mandado e vem se mostrando uma opção diferente para o Paraíso do Verde.

Lançou como Eng. Diego Feitoza do Terra Nova e já foi atrás até de emendas parlamentares onde tem a garantia de R$600.000,00 para Nova Odessa, emendas essas solicitadas a Família Leite (Deputado Federal Alexandre Leite e Deputado Estadual Milton Leite Filho) que são para saúde e para a cobertura de uma quadra poliesportiva na região do Triunfo.

Feitoza mostra que sempre teve opinião e relembrou lambança da administração anterior que mudou mão de rua e depois, por apelo popular teve que voltar atrás.

Leia + sobre política regional

Outra coisa interessante no seu Pré-Lançamento é que ele faz questão de mostrar que apoia Leitinho e Mineirinho para o majoritário.

Filiado no União Brasil em uma chapa forte que pode fazer 2 vereadores, Feitoza aposta no conhecimento acadêmico que tem e se mostra politizado, apontando o que um munícipe pode fazer em busca de melhorias.

Ele usou uma frase no pré-lançamento e em uma entrevista recente defendeu que para ele política não é profissão, pois já tem profissão (servidor público e Engenheiro Civil) e que tem a missão de fazer diferente e lutar pelas bandeiras que acredita.

Feitoza foi candidato na eleição 2020 e foi o engenheiro mais votado na cidade e o segundo mais votado na região do Triunfo, perdendo apenas para o atual presidente da câmara que não tentará reeleição.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP