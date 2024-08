Time Henrique do Paraíso tem 5 nomes da Causa Animal

O time do candidato a prefeito Henrique do Paraíso (Republicanos) deve vir para a campanha geral em Sumaré com 5 nomes candidatos a vereador tendo como pauta principal a Causa Animal.

Os nomes que vão buscar chegar no eleitor estão no PL, Republicanos e no Solidariedade.

Veja abaixo a lista de candidatos aprovados em convenção que deverão buscar o voto do eleitor de Sumaré.

Nomes da Causa

PL:

Vagner Silva

Republicanos:

Denise Barja

Vivihane Pires

Solidariedade:

Valter dos Santos

Dinho do Cavalo

As outras chapas devem trazer seus nomes nos próximos dias. A causa animal elegeu vereadores recentemente em Sumaré, Americana, Campinas e Santa Bárbara d’Oeste. Até deputados (federal e estadual) já foram eleitos na RMC nos últimos anos.

