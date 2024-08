Marta Daolio, mais conhecida como Martinha, quer ser a Damares de Americana nas eleições deste ano. Ela vem candidata pelo Avante este ano e faz sua estreia nas urnas. Na eleição anterior, Martinha apoiou a hoje vereadora Nathália Camargo.

Nascida no Estado de São Paulo cidade de Cachoeira Paulista, foi criada na cidade de Americana desde 1 ano de idade.

Desde 2018 ela vem atendendo e prestando serviços sociais e assistência religiosa para pessoas em vulnerabilidade. Seu público principal tem sido crianças, mulheres e pessoas em situação de rua.

Fala Martinha

“Sou estudante em gestão pública e hoje represento o MCCP “Movimento Cristão de Conscientização Política”.

“Esse movimento nada mais é que concientizar e trazer a importância das familia do bem consevadoras apoiar causas contra as crianças e adolescentes, concientizar contra o aborto e crimes contra a mulheres em geral seja branca ou negra em minha cidade ,sou coordenadora MCCP em Americana com muito orgulho! Uma porta que se abriu para dar continuidade e fortalecimento para projetos a favor da família, crianças e mulheres, trazendo apoio contra o aborto,o abuso sexual contra crianças e adolescentes , crimes contra as mulheres ,decidi ser pré -candidata a vereadora deste município para representar os cidadãos da cidade de Americana ser representante dessa população, mas meu trabalho deve ser dirigido para toda a comunidade do município.”

Leia + sobre política regional

Quero poder fazer leis que atendam aos interesses das comunidade em situação de vulnerabilidade

elaborando e debatendo , projetos e assistência para a família e lutando por uma saúde e educação para todos!Simplicidade e Autenticidade é meu Lema de Vida!

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP