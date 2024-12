Ano novo, casa renovada!

Com a chegada do fim de ano, muitas pessoas começam a pensar em como transformar os ambientes de casa para receber amigos e familiares com mais conforto e estilo. Nesse período, trocar os móveis para deixar a casa bonita e confortável já virou tradição, afinal, quem nunca pensou em trocá-los para iniciar o ano com tudo novo?

Uma tendência que vem ganhando destaque é a escolha por móveis feitos sob medida. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (ABIMÓVEL), esse setor teve um crescimento médio entre 7% e 10% ao ano nos últimos cinco anos, com previsões de um aumento de 5% a 8% até 2025. Isso reflete o crescente desejo dos brasileiros de investir na valorização e aconchego de seus lares.

“Móveis sob medida não são apenas peças; eles contam histórias e traduzem a essência de quem vive na casa. Com eles, conseguimos criar ambientes acolhedores e práticos”, destaca Soni Cassiano, sócia-diretora da Viva Móveis.com, loja especializada nesse segmento.

O diferencial dos móveis planejados está na capacidade de atender necessidades específicas e aproveitar cada centímetro disponível. Em espaços compactos, por exemplo, prateleiras inteligentes e painéis modulares podem transformar salas comuns em locais multifuncionais e sofisticados. Já em ambientes mais amplos, é possível criar móveis que se harmonizam com a arquitetura do local, oferecendo um equilíbrio estético.

“Pensar nos móveis como parte da experiência é essencial. Um buffet com espaço para louças e cristais pode facilitar o serviço durante jantares, festas e ceia, enquanto uma mesa de jantar com design único se torna o ponto central das celebrações”, explica Soni, que separou algumas dicas incríveis para transformar os ambientes e dar boas-vindas ao ano que se aproxima.

Sala de estar: Invista em um painel para TV com prateleiras embutidas que possam ser decoradas com itens festivos ou lembranças de viagens.

Cozinha: Aposte em armários sob medida com divisórias internas que facilitam o acesso a utensílios durante as reuniões familiares e trazem o melhor aproveitamento dos espaços.

Quarto de hóspedes: Transforme um quarto simples em um espaço acolhedor com cama e armários planejados que otimizem e tragam espaços de armazenamento para o maior conforto de seus convidados.

Área externa: Para quem tem varanda ou jardim, móveis resistentes ao tempo podem criar áreas de convivência perfeitas para confraternizações e momentos de descanso.

Atualmente, os brasileiros estão em busca de valorizar os momentos de qualidade e bem-estar em seus lares, seja na companhia da família ou de amigos. “Ter uma casa com móveis que facilitam o dia a dia sem abrir mão da qualidade e da beleza e, ainda, conectada diretamente com a personalidade do morador, é a nova tendência, que está sendo chamada de aesthetic”, conclui Soni.

