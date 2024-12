Saúde de Santa Bárbara promove treinamento sobre testes rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites Virais

A Secretaria de Saúde de Santa Bárbara d’Oeste concluiu nesta quinta-feira (19) o treinamento para execução de testes rápidos em HIV, Sífilis e Hepatites Virais B e C. A iniciativa, voltada aos profissionais de enfermagem que atuam na Maternidade do Hospital Santa Bárbara, foi realizada na Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara e contou com participação de 13 enfermeiros.

Sob coordenação do Setor de Educação Permanente em Saúde, a capacitação foi realizada em dois dias e dividida em duas etapas, teórica e prática, tendo como objetivo atualizar os profissionais sobre a realização de testes rápidos em todas as gestantes no pré-parto de forma adequada, conforme o PCDT (Protocolo Clínico de Diagnóstico) do Ministério da Saúde.

Durante as atividades, ministradas pela equipe do AMDIC (Ambulatório Municipal de Doenças Infecto Contagiosas), foram abordados os temas: Realização Prática dos Testes Rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e C; Revelação Diagnóstica; Encaminhamento do Paciente ao SAE (Serviço de Atenção Especializada); Vinculação do Paciente ao Serviço de Saúde; Documentação Necessária para o Registro e Rastreabilidade dos Testes Realizados; Logística dos Testes; Registro de Informações Pertinentes à Realização dos Testes.

As formações realizadas com profissionais da Rede Municipal de Saúde acontecem durante todo o ano, visando qualificar ainda mais os atendimentos no SUS (Sistema Único de Saúde). O principal objetivo é o fortalecimento do profissional, para acolher, cuidar e proteger a saúde dos usuários dos serviços de saúde, prevenindo agravos e promovendo o bem-estar e a maior qualidade de vida da população.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP