Antstream já está disponível na App Store

Mantenha-se firme e com seus dedos no gatilho enquanto se defende das ondas de Invasores, garantindo que cada disparo conte!Você tem apenas uma vida, e cada tiro deve atingir um invasor ou um OVNI. Se errar, será fim de jogo. Quão alto você conseguirá pontuar? Se o inimigo te atingir, o desafio também acaba, então use os Bunkers para se proteger! À medida que o número de Invasores diminui, a velocidade aumenta, tornando-os mais difíceis de acertar. Entre na competição com amigos e outros Antstreamers em nossa tabela de classificação para ver quem pode destruir mais invasores. Será que você conseguirá reivindicar o primeiro lugar? Antstream Arcade está disponível por R$24,90 por mês ou R$199,90 por ano. Para celebrar o lançamento da Antstream na App Store, uma oferta introdutória de R$149,90 por ano está disponível por tempo limitado, oferecendo também um desconto no preço padrão mensal! Os assinantes também poderão usar seu login para jogar em muitos outros dispositivos, incluindo navegadores da web, aplicativos de desktop para Mac, Windows e Linux, dispositivos Android TV, TVs Samsung, celulares Android e outros.