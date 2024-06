DAE de Santa Bárbara segue com geofonamento no combate às perdas

Inserido nas atividades de combate às perdas, o serviço de identificação de possíveis vazamentos não visíveis na rede pública de abastecimento de água são intensificados pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste. Executada por uma equipe específica, a técnica de geofonamento tem contribuído de maneira significativa com as medidas de redução de perdas que são colocadas em prática pela autarquia.

O geofone, aparelho semelhante ao estetoscópio, consiste em detectar ruídos no subsolo causados por um potencial vazamento na rede de distribuição de água e possibilita o reparo antes mesmo se tornar visível. O ponto suspeito do vazamento é encaminhado para a equipe de manutenção em redes de água para verificação e conserto de imediato.

As escutas acontecem nos ramais de entrada da água do imóvel, nos hidrômetros e na rede pública através do mapeamento das tubulações que se encontram instaladas tanto nas ruas como nas calçadas. O serviço é realizado diariamente e percorre diferentes pontos do município.

