Mês do Meio Ambiente: curso de Licenciamento Ambiental é realizado no NEA

O curso de Licenciamento Ambiental de Impacto Local foi realizado na manhã desta quinta-feira (27), no NEA (Núcleo de Educação Ambiental (NEA), no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, com a participação de 25 pessoas.

A atividade fez parte da programação do Mês do Meio Ambiente, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente. O curso foi ministrado por técnicos da UFLAP (Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos).

“O curso abordou temas importantes para aprimorar o conhecimento e o trabalho sobre as questões de intervenção em arborização em novos loteamentos, espécies arbóreas, áreas de preservação, impacto e vizinhança, fiscalização e licenças ambientais, entre outros assuntos pertinentes. Os participantes também tiveram a oportunidade de esclarecer dúvidas e trocar experiências”, disse o diretor da UFLAP, Cícero de Jesus.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a importância da capacitação sobre a temática. “É um curso que o participante recebe dos profissionais qualificados todas as orientações sobre para que possa atuar nas diversas questões que envolvem o licenciamento ambiental, recebendo a capacitação para a execução do trabalho e acompanhamento de processos específicos desta área. Agradecemos a todos que participaram e os apoiadores nesta ação”, disse Fábio.

