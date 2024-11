ANVISA aprova a vacina de mRNA contra a COVID-19 da Moderna, que tem como alvo a variante JN.1 do SARS-COV-2

A Moderna, Inc. (Nasdaq: MRNA) anuncia nesta sexta-feira (22) que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou uma formulação atualizada da vacina de mRNA contra a COVID-19, Spikevax, que tem como alvo a variante JN.1 do SARS-CoV-2, para imunização ativa para a prevenção da COVID-19 em crianças a partir de seis meses de idade e adultos.

A aprovação se baseia em uma combinação de dados pré-clínicos e de fabricação, além de evidências clínicas, não clínicas e do mundo real anteriores, que apoiam a eficácia e a segurança das vacinas de mRNA contra a COVID-19 da Moderna. Em abril de 2024, o Grupo Técnico Consultivo da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a Composição da Vacina contra a COVID-19 (TAG-CO-VAC) emitiu orientações recomendando o uso de uma linhagem JN.1 monovalente para a composição do antígeno da vacina contra a COVID-19 para a temporada de vacinação de 2024/2025.

A Moderna, representada no Brasil pela Adium, espera disponibilizar a sua vacina JN.1 COVID-19 atualizada para apoiar a atual campanha nacional de vacinação.

