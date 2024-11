Agenda 2025: Carnaval de SBO abre inscrições para blocos

A agenda de eventos de Santa Bárbara d’Oeste é aberta com o Carnaval de SBO. O ano de 2025 contará com uma programação cultural e artística extensa e para todos os gostos. Realizada pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a tradicional festa barbarense já abriu inscrições para blocos, cordões, bandas e assemelhados, com o intuito de uma melhor organização, bem como garantir a segurança e o divertimento de todos os foliões.

Até dia 30 de novembro as pessoas interessadas devem preencher o formulário no site www.culturasbo.com/carnavaldesbo, identificando as pessoas físicas ou jurídicas responsáveis pelo desfile, informando sua concentração, itinerário, sugestão de horário e previsão do tempo de duração e estimativa do número de foliões.

O calendário de ações foi oficialmente divulgado no Regulamento. As inscrições para os blocos, cordões, bandas e assemelhados seguem entre os dias 22 e 30 de novembro de 2024. A lista dos inscritos será publicada em 6 de dezembro do mesmo ano. Em seguida, no dia 11 de dezembro, será realizada uma reunião de planejamento com os participantes do evento. O Guia Completo do Carnaval de SBO 2025 será disponibilizado em 17 de janeiro de 2025.

O Regulamento para a edição 2025 do Carnaval de SBO está disponível para acesso e consulta no site www.culturasbo.com e em via impressa na Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Bárbara d’Oeste, localizada na Rua João XXIII, 61, Centro, em Santa Bárbara d’Oeste. Eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos poderão ser respondidas pelo e-mail: cultura@santabarbara.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3464.9424.

Com entrada gratuita, o Carnaval de SBO acontecerá nos dias 1º e 2 de março, das 15 às 23 horas, dia 3 de março, das 18 às 23 horas, com concentração na Praça Central, ponto oficial de dispersão. O evento fortalece as tradições carnavalescas barbarenses, promovendo a folia por meio da reprodução das famosas marchinhas de carnaval e sambas, em conjunto com as manifestações carnavalescas voluntárias, organizadas, sem finalidade lucrativa, gratuitas, não hierarquizadas, de cunho festivo e sem caráter competitivo, de blocos, cordões, bandas e assemelhados.

Em 2024, as ruas de Santa Bárbara d’Oeste foram tomadas por famílias, turistas e muita festa. Dez blocos passaram pelas vias da cidade, com ponto principal de dispersão na Praça Central, totalizando um público rotativo de 70 mil pessoas durante todos os dias da folia. Segundo a organização, a estimativa de público rotativo somente na Praça Central foi de 38 mil pessoas. Já nos blocos se concentraram num raio de 1,5 km da Praça Central aproximadamente 32 mil pessoas.

Desfilaram os blocos: do Traquitana, do Rock, da Cana Valesca, BoraLá, Unidos pela Geladeira Solidária, Amigos da Lilica, Bloco das Rosinhas, O Bloquinho, Bloco Apareceu a Margarida e Bloco das Bárbaras. Além dos blocos, o Carnaval de SBO contou também no palco da Praça Central com as apresentações de Alexandra Souza e Banda, Banda Alto Astral e Robson Cruz e Banda.

