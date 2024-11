O Corinthians passou com facilidade pelo Vasco na tarde deste domingo em Itaquera e agora se aproxima cada vez mais de conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem. O Timão fez 3 a 0 ainda antes dos 25′ do primeiro tempo com dois gols de Rodrigo Garro.

Gustavo Henrique abriu o placar logo aos 11′ e Garro ampliou aos 15′ e 24- todos os gols marcados no 1o tempo.

Leia + Sobre todos os Esportes

Agora com 47 pontos, o alvinegro cola no Cruzeiro e está bem perto da vaga para a Liberta 2025.

O time paulista agora tem seis vitórias em sequência e tem uma das melhores campanhas no 2o turno do Brasileirão e vive talvez seu melhor momento nesta década.

Esta semana, o técnico Ramón Diaz foi só elogios ao clube. Ele treinou o Vasco antes de vir para o Corinthians e fez comparação entre os dois clubes rasgando seda para a organização dos paulistas.

Mais Corinthians

O Timão agora encara o Criciúma fora de casa na próxima rodada (sábado que vem) na busca pela vaga no torneio continental.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP