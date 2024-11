Sensitiva dos famosos, Izadora Morais prevê mais um filho e “revival com ex” para Neymar

A vidente Izadora Morais, que ganhou fama de “sensitiva dos famosos” após uma série de previsões assertivas para artistas, tirou as cartas para Neymar e Bruna Biancardi novamente e descobriu, entre outras coisas, que há “mais um filho” na trajetória do casal.

Izadora já tirou as cartas para o jogador e para a influenciadora no passado e previu que os dois iriam se separar após escândalos envolvendo mulheres. Após o nascimento de Mavie, a primeira filha do casal, os dois decidiram reatar a relação, mas, novamente, não devem permanecer juntos.

“As cartas mostram que Neymar está mudado de verdade, mais família e preocupado em se afastar de polêmicas. A história dele com a Bruna inclui mais um filho, eles vão se casar, mas depois haverá um rompimento”, adianta. “É uma história de idas e vindas. Mas será uma fase menos polêmica”, prevê.

“Vejo que o destino do Neymar é com uma ex. Pode acontecer daqui alguns anos, mas vai acontecer. A Bruna pode querer insistir na relação, os dois podem se casar, mas não vai adiantar porque o destino deles não é ficar junto”, ressalta. “Também surgirá um novo amor para a Bruna, ela vai ser feliz no amor”.

Boninho de volta à TV

Izadora também tirou as cartas para Boninho, ex-diretor do BBB, que visitou os estúdios do SBT recentemente. Para a vidente, ele deve comprar o canal. Em junho, Izadora já tinha adiantado mudanças na emissora da família Abravanel, alertando sobre uma grande negociação.

“As cartas mostram desafios profissionais para Boninho, muitos rompimentos na área do trabalho. Aqui mostra que ele voltará à TV como diretor, em uma emissora que me parece ser o SBT. Não está muito claro qual é, mas o certo é que ele vai comprar uma emissora de televisão”, conta.

A sensitiva ainda orienta Boninho sobre uma limpeza energética. “É urgente, tem muita coisa negativa. Esses projetos devem demorar um pouco para acontecer justamente por isso. Tem muita gente querendo complicar os caminhos dele. As cartas mostram que ele fará uma sociedade que vai dar ótimos resultados”.

