Anvisa aprova vacina contra Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para gestantes

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou recentemente a utilização da vacina Abrysvo, desenvolvida para proteger gestantes e seus bebês contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Essa vacina representa um avanço significativo na prevenção de uma das principais causas de infecções respiratórias em recém-nascidos, oferecendo uma barreira crucial contra complicações severas, como bronquiolite e pneumonia.

O VSR é um dos principais responsáveis por infecções respiratórias graves em bebês, especialmente nos primeiros meses de vida. Estima-se que a maioria das crianças contraia o vírus antes dos dois anos de idade, sendo os recém-nascidos e prematuros os mais vulneráveis. Até o momento, não havia uma vacina aprovada para prevenir essa infecção em gestantes, tornando a Abrysvo uma inovação muito aguardada no campo da imunização.

Vitória na Anvisa

“A Abrysvo possibilita a proteção dos recém-nascidos já nos primeiros momentos de vida, quando eles ainda não podem ser vacinados diretamente. A imunização durante a gravidez não só protege a mãe, mas também o bebê, oferecendo uma dupla proteção em uma fase extremamente vulnerável”, afirma a enfermeira especialista em vacinação da Clínica Vacinne, Elisa Lino

Como funciona a Abrysvo

A Abrysvo é indicada para gestantes entre 32 e 36 semanas de gravidez, com o objetivo de transferir anticorpos protetores para o bebê ainda no útero. “Essa transferência materna de imunidade garante que o recém-nascido tenha uma proteção imediata contra o VSR nos primeiros meses de vida, quando a vulnerabilidade às complicações respiratórias é maior. A vacinação pode ser feita em uma única dose, intramuscular, preferencialmente na coxa ou no braço da gestante”, explica Elisa.

Além de proteger diretamente o bebê, a Abrysvo também reforça o sistema imunológico da mãe contra o VSR, diminuindo as chances de ela desenvolver complicações respiratórias durante o período gestacional. “A resposta imunológica induzida pela vacina gera anticorpos que são transferidos pela placenta para o feto, proporcionando uma barreira de proteção passiva logo após o nascimento, quando o sistema imunológico do bebê ainda está em desenvolvimento. Essa estratégia de imunização materna é uma das mais eficazes para garantir que o recém-nascido esteja protegido nos primeiros meses de vida, especialmente durante os surtos sazonais de VSR”, ressalta a enfermeira.

Formas de aplicação e disponibilidade

A Abrysvo está disponível para aplicação em clínicas particulares, como a Vacinne, e em breve estará disponível também no Sistema Único de Saúde (SUS). “As gestantes interessadas devem consultar seu médico ou profissional de saúde para mais informações sobre a melhor época para a aplicação da vacina e os benefícios para a saúde do bebê”, reforça Elisa, que também destaca que o lançamento da vacina no mercado brasileiro traz um novo horizonte para a proteção da saúde infantil, oferecendo uma estratégia inovadora e eficaz na prevenção de uma infecção que, até então, causava grande preocupação para pediatras e pais em todo o mundo.

