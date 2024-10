Chitãozinho e Xororó brilham no show de Bruno Mars

Os reis do sertanejo, Chitãozinho & Xororó, são grandes pioneiros na música brasileira. Eles foram os primeiros artistas da música sertaneja a tocarem nas rádios FM do Brasil e, até agora, venderam mais de 45 milhões de discos. Além disso, acumulam seis prêmios Grammy – e concorrem este ano novamente na categoria “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira” -, centenas de discos de ouro, platina e diamante, consolidando como um dos maiores na música nacional.

Entre os aspectos mais emblemáticos da carreira de Chitãozinho & Xororó, está a capacidade de surpreender o público. E, na noite deste domingo (13), quem foi ao Morumbis para assistir ao último show em São Paulo do astro internacional Bruno Mars foi presenteado com uma participação especial da dupla sertaneja. Chitãozinho & Xororó subiram ao palco para uma performance surpresa e emocionante de “Evidências”, seu maior sucesso e verdadeiro hino nacional, levando a plateia ao delírio e reafirmando sua relevância como ícones da música brasileira.

“Quando recebemos o convite do Bruno Mars para participar do show de encerramento em São Paulo, foi uma surpresa e uma honra imensa. Saber que ele tem um carinho tão grande pela nossa música é algo que nos emociona”, comenta Chitãozinho.

Em meio a luzes, quando os primeiros acordes de “Evidências” ecoaram, o estádio foi tomado por uma onda de emoção. Milhares de vozes cantaram cada palavra do clássico sertanejo, criando uma atmosfera impressionante e levando o público ao delírio. Após uma performance marcante e inesquecível na edição de 40 anos do Rock In Rio, a participação deste domingo no show de Bruno Mars não ficou para trás, reforçando que a dupla – nestes mais de 54 anos de carreira – sempre esteve em momentos marcantes da música.

“Já tínhamos visto a performance dele no The Town ano passado com ‘Evidências’ e, agora, poder estar no palco ao lado de um artista como ele cantando para um Morumbis lotado foi uma experiência inesquecível. É lindo ver como nossa música atravessa fronteiras, sendo abraçada até por grandes nomes da música internacional”, diz Xororó.

Entre 2022 e 2023, os irmãos sertanejos iniciaram as comemorações dos seus 50 anos de carreira com uma turnê mundial e uma série de projetos, incluindo livros, gibis e um quadro especial. Em números, o ChX possuem 37 álbuns inéditos e 11 DVDs, além de mais de 6 mil shows realizados e público estimado em 100 milhões de pessoas, sendo 100 mil em um único show. Quais barreiras mais Chitãozinho e Xororó vão romper?

O sucesso da dupla teve início em 1970, com o lançamento do primeiro disco “Galopeira”, mas foi com “60 Dias Apaixonados”, oito anos depois, que ganharam seu primeiro disco de ouro. A grande virada veio em 1982 com o hit “Fio de Cabelo”, que vendeu mais de 1,5 milhão de cópias e consagrou a dupla no cenário musical. Desde então, Chitãozinho & Xororó lançaram clássicos como “Se Deus Me Ouvisse”, “Fogão de Lenha”, “No Rancho Fundo”, “Brincar de Ser Feliz”, “Página de Amigos” e “Alô”, além de outros grandes sucessos.

Com essa participação especial no show de Bruno Mars, Chitãozinho & Xororó reafirmam sua posição como reis da música sertaneja e seguem conquistando gerações com suas canções atemporais.

