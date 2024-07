Apoiadores de Bill espalham fakenews e Justiça Eleitoral manda tirar

O juiz Luiz Gustavo Primon, titular da 292ª Zona Eleitoral de Nova Odessa, determinou nesta sexta-feira (19/07/2024) que várias pessoas da cidade vinculadas ao grupo político do ex-prefeito “excluam de suas redes sociais e se abstenham de realizar qualquer publicação no sentido de indicar que o pré-candidato Benjamim Bill Vieira de Souza possui intenção de votos (…) de qualquer forma superior ao pré-candidato Cláudio Schooder ‘Leitinho’ em relação ao resultado da pesquisa eleitoral Tododia/Sampi/Ágili, registrada sob o nº SP-02419/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em relação às publicações existentes até a presente data e nova multa de R$ 1.000,00 por publicação realizada após a devida intimação/citação”.

A decisão se aplica aos cidadãos José Pereira (famoso advogado da cidade), Edson Barros (mais conhecido como Nenê Gás), Dico Viana, Salvador Alves Lisboa Junior, Rosangela Piconni de Oliveira e Luís Fernando Silva (presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Odessa) – todos assumidamente apoiadores do ex-prefeito em suas redes sociais.

A decisão liminar está no âmbito da representação eleitoral do diretório local do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) contra a fake news propagada pelo grupo.

Além da ordem de remoção dos conteúdos com informações falsas, o juiz eleitoral também encaminhou o caso para avaliação do Ministério Público Eleitoral, para “apuração de eventual crime eleitoral por parte dos representados (denunciados)”.

Na última terça-feira (16/07/2024), a TV TodoDia, a Sampi e a Ágili divulgaram pesquisa eleitoral devidamente registrada junto ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) mostrando que o atual prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) lidera a intenção de votos para a Prefeitura de Nova Odessa, com 47,4% – bem à frente do ex-prefeito Bill de Souza, que tem 28,1%, e a presidente da Associação Comercial de Nova Odessa, Juçara Rosolen, pré-candidata pelo Partido Novo, (com) 5,8%.

Além disso, a pesquisa mostra ainda que o “pré-candidato do PL, Bill Vieira, é o nome mais rejeitado entres os entrevistados, com 29,6% que afirmam que não votariam no ex-prefeito de jeito nenhum. A lista de rejeição tem ainda Juçara Rosolen em segundo, com 18,8%; seguida por Leitinho, com 16,3%”.

No entanto, durante a tarde da própria terça-feira, diversas personalidades vinculadas ao ex-prefeito postaram em suas redes sociais imagens trucadas da pesquisa, invertendo os percentuais entre os dois principais pré-candidatos.

A tentativa de disseminação da fake news levou a própria TV TodoDia a publicar um alerta em seu jornal da noite.

“Observo a existência de indícios de veiculação de imagem com conteúdo eleitoral inverídico, ou seja, não correspondente ao teor real da pesquisa eleitoral realizada, por parte dos representados José Pereira, Edson Barros, Dico Viana, Salvador Alves Lisboa Junior, Rosangela Piconni de Oliveira e Luís Fernando”, afirma o magistrado – que concede dois dias de prazo para apresentação de defesa por parte dos representados.