O que aconteceu com o estádio do Tetra?

Há exatamente 30 anos, em 17 de julho de 1994, o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial de futebol contra a Itália nos Estados Unidos.

O jogo decisivo aconteceu no lendário estádio Rose Bowl, localizado em Pasadena, Califórnia. Inaugurado em 1922, o palco com capacidade para quase 100 mil pessoas, se tornou histórico para os brasileiros por conta da Copa do Mundo, no entanto, o futebol está longe de ser uma prioridade no local. Atualmente, o estádio recebe eventos pontuais e tem como ponto alto um jogo anual importante do futebol americano universitário. Por ser muito antigo e não ter estrutura moderna como as das novas arenas, o Rose Bowl não consta na agenda recorrente de grandes campeonatos. Os times das ligas profissionais de futebol e futebol americano da região de Los Angeles têm estádios próprios e não precisam jogar lá regularmente. Abaixo, o levantamento do Somos Fanáticos mostra quais atividades acontecem hoje por lá, assim como fatos e curiosidades do Rose Bowl.

Oito jogos em 94 – Na Copa do Mundo de 1994, o Rose Bowl recebeu oito partidas, entre elas a semifinal Brasil 1×0 Suécia e a final.

Duas finais de Copa – Único estádio em pé a sediar uma final de Copa do Mundo Feminina e outra masculina. A decisão da Copa Feminina aconteceu em 1999. Novamente, um 0 a 0 perdurou no tempo normal e o título foi decidido nos pênaltis. Diante de 90 mil pessoas, os Estados Unidos venceram a China por 5 a 4.

Propriedade pública – O estádio e o Brookside Golf and Country Club que fica ao lado são de propriedade da cidade de Pasadena (região metropolitana de Los Angeles) e são administrados pela Rose Bowl Operating Company, uma organização sem fins lucrativos cujo conselho é selecionado pelos vereadores da cidade de Pasadena.

Forte ligação com o futebol americano universitário – O estádio recebe principalmente jogos do futebol americano universitário. O último jogo da temporada acontece por lá desde 1923 e recebe o nome de Rose Bowl Game. Apenas em duas ocasiões o palco não recebeu o jogo. O tradicional evento acontece todo dia 1° de janeiro e inclui uma programação extensa. A UCLA também manda jogos da temporada regular no palco. Na atual temporada, seis do time foram marcados para lá.

Programação variada – Festivais gastronômicos, feiras e até brechós acontecem por lá. Além disso, shows e jogos de futebol americano e ‘soccer’ acontecem por lá.

Cinco Super Bowls – O Rose Bowl Stadium sediou o Super Bowl cinco vezes. No último deles, em 1993, os Dallas Cowboys venceram por 52-17 o Buffalo Bills para uma multidão de 98.374 torcedores no Super Bowl XXVII.

Público de quase 107 mil espectadores – O maior público já registrado no local foi de 106.869 pessoas, no Rose Bowl Game de 1973, com a partida entre Ohio State e USC Trojans.

Estátuas com pouco destaque para o futebol – No estádio construído em 1922 há algumas estátuas, mas com pouco destaque para o futebol. Há apenas uma em bronze, de Brandi Chastain comemorando o gol de pênalti que deu aos Estados Unidos o título do Mundial de 1999 contra a China. Além disso, há para Jackie Robinson, primeiro jogador negro da MLB – a tradicional liga de baseball americana. Ele atuou pelo time de futebol americano da cidade e por isso foi homenageado. Também há estátuas para outras figuras locais como o ex-técnico Terry Donahue e o jornalista Keith Jackson.

Maior público da MLS no estádio – No dia da Independência Americana (4 de julho) em 2024, o LAFC venceu o Galaxy por 2 a 1. Foi o segundo jogo seguido entre os rivais no Rose Bowl. O anterior, na temporada, teve vitória do Galaxy pelo mesmo placar para 82.110 pessoas – este, o maior público da MLS já registrado no estádio.

LA Galaxy mandante – É a antiga casa do Los Angeles Galaxy, que ficou hospedado no estádio de 1996 à 2003.

Duelo Ancelotti x Mourinho – Um amistoso entre o Chelsea, treinado por Carlo Ancelotti e a Inter de Milão, treinada na época por José Mourinho, foi realizado no palco em 2009 para mais de 81 mil pessoas. Os Blues venceram por 2 a 0, com gols de Drogba e Lampard.

Visitação restrita – Para visitar o estádio, é necessário comprar com antecedência pois há apenas um tour por mês. Outra opção é conhecer o local em algum evento ou jogo.

Maior público em um único show – Recorde de maior público para show de um único artista na história dos Estados Unidos, com um público de 97 mil espectadores para assistir à banda de rock U2 em 2009.

Coldplay em dose tripla – O Coldplay fez três shows no estádio (2016, 2017 e 2023) e esgotou os ingressos em todos eles.

Shows históricos de Karol G – Karol G’s Mañana Será Bonito Tour da colombiana atingiu um feito inédito ao vender todos os ingressos para duas noites seguidas no estádio. Ela foi a primeira artista latina a atingir o feito.

