Após pressão popular, governo volta atrás no monitoramento do Pix

O governo federal voltou atrás e revogou ato de monitoramento do PIX após grande pressão popular, principalmente no ambiente digital. O anúncio foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O monitoramento do PIX caiu muito mal para o governo e a ação rendeu em uma queda de aproximadamente R$ 20 milhões nas transações nos últimos dias.

NIKOLAS FERREIRA. Um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira tirou o sono do presidente Lula. O parlamentar publicou em suas redes sociais uma gravação em que fala sobre o monitoramento e o impacto que teria no Imposto de Renda. No vídeo, Nikolas reforça que realmente o Pix não seria taxado, mas que as consequências seriam no IR.

Em coletiva de imprensa Haddad afirmou: “o estrago feito por inescrupulosos está feito”.