Pesquisa aponta que 77% dos pequenos empreendedores estão otimistas para 2025

Pesquisa da SumUp , empresa global de tecnologia e soluções financeiras, revela que 77% dos micro e pequenos empreendedores se sentem otimistas quanto à melhora das vendas em 2025. Apenas 4% estão pessimistas e 19% estão neutros.

Os dados foram obtidos junto a 517 micro e pequenos negócios, da base de clientes da SumUp, distribuídos em todas as regiões do país. O levantamento ocorreu entre os dias 28 de novembro e 5 de dezembro de 2024, por meio de formulário online.

Dentre os entrevistados, os micro e pequenos empreendedores que vendem cosméticos se mostraram os mais animados para 2025: 83% deles acreditam que será um bom ano para vendas. Logo em seguida, aparecem os negócios de alimentação e vestuário, ambos setores com otimismo de 78%. A pesquisa revela que os profissionais da saúde são os menos confiantes, com índice de 70% para 2025.

Analisando a faixa de faturamento desses micro e pequenos empreendedores entrevistados, o relatório mostra que o maior otimismo é encontrado entre quem fatura de 5 e 10 salários-mínimos: 84% desses negócios estão com expectativa positiva para 2025.

“Entendemos que os empreendedores estão animados para o ano que vem porque estão tendo um bom 2024. Este vem sendo um ano muito positivo, com crescimento do PIB e baixo desemprego. Temos um índice proprietário, o ISM, que também aponta um aquecimento na atividade econômica dos micro e pequenos negócios. Esse cenário positivo está deixando os nossos clientes otimistas para o que vem em 2025”, diz Lilian Parola, economista e diretora de Mercado de Capitais da SumUp.

Os empreendedores do Norte são os mais confiantes para o ano que se inicia: 89% deles estão animados. Em seguida, vemos os negócios do Nordeste – com índice de otimismo em 82%. O menor grau de otimismo está no Centro-Oeste, onde 72% dos empreendedores acreditam que 2025 será um bom ano para as vendas.

Dentre os 77% que estão mais otimistas, 30% deles acreditam que será um bom ano, pois devem investir mais em seus negócios no próximo ano. Outros 25% estão confiantes pois veem uma melhora na economia em 2025.

A pesquisa abordou também os planos desses pequenos negócios para 2025. Aumentar a presença na internet e vender novos produtos e serviços são as opções mais citadas por 37% dos entrevistados. Outros 20% pretendem adotar novas tecnologias nos negócios, enquanto 20% do público não devem realizar mudanças em suas empresas no ano que vem.

“Entendemos que os micro e pequenos empreendedores brasileiros sempre apostaram em novos produtos e tendências para expandirem seus negócios. Mas é interessante ver como nossos clientes também estão associando o crescimento a uma maior presença online. Eles entendem que a internet pode deixar suas marcas mais famosas e permitir que seus produtos sejam vendidos para todo o planeta”, comenta a executiva.

Entre os segmentos de atuação, os micro e pequenos empreendedores de artesanato são os que mais mencionaram a intenção de criar um e-commerce em 2025: 17% deles citam a opção. Já os setores de cosméticos e de eletroeletrônicos desejam ofertar novos produtos e serviços para o próximo ano, com índices de 37% e 35%, respectivamente. Já os profissionais da saúde visam aumentar sua presença online (34%).

Economia

Dentre os entrevistados, 44% deles acreditam que a economia do Brasil vai melhorar em 2025. Outros 33% têm a percepção que vai piorar. Ficaram neutros sobre o tema 23%.Os setores que mais acreditam neste avanço da economia são os de eletroeletrônicos e alimentação, com índice em 55%. Por outro lado, 33% dos profissionais da saúde acreditam que o cenário de 2025 irá piorar.

Retrospectiva 2024

Questionados sobre suas vendas em 2024, 67% dos micro e pequenos empreendedores avaliam que o ano foi bom ou muito bom. Outros 10% enxergam o período como negativo para seus negócios.

Empreendedores que trabalham com artesanato e cosméticos são os que mais gostaram deste ano, com índices de 78% e 74% respectivamente. Para 57% dos negócios que faturam menos de um salário-mínimo, 2024 foi um ano bom ou muito bom. Esse indicador sobe até 67% entre negócios com faturamento maior que 10 salários-mínimos.

Os clientes da SumUp na região Norte são os que mais consideram o ano de 2024 positivo: 84% veem o período com bons olhos. O Sudeste tem a menor quantidade de pessoas contentes com as vendas em 2024: com índice de 60%.

