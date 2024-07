As Olimpíadas de Paris 2024 chegaram, e a expectativa para saber em quais jogos, competidores e modalidades apostar só aumenta. A competição está prevista para iniciar em 24 de julho e vai até 11 de agosto. Serão mais de 329 eventos, 10.500 atletas de 206 países, disputando em 32 categorias.

Com tantas modalidades e novidades para esta edição, a previsão para o mercado brasileiro de apostas nas Olimpíadas é das melhores. Segundo uma pesquisa realizada pelo DataHub, as apostas esportivas cresceram 734,6% nos últimos três anos. Em comparação a outros países, o Brasil ocupa a quarta posição no ranking mundial.

Confira abaixo como as casas de apostas estão se preparando para os Jogos Olímpicos e descubra as oportunidades que podem surgir no maior evento esportivo do mundo.

Como o mercado de apostas está se preparando para os jogos olímpicos

Segundo o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), o Brasil está entre os quatro países que mais apostam no mundo. De janeiro a novembro de 2023, foram cerca de R$54 bilhões em apostas esportivas.

As expectativas são de que o mercado aqueça ainda mais nas Olimpíadas de Paris, já que essa é uma oportunidade para os jogadores expressarem seu apoio e desejo de apostarem em atletas nacionais.

Os dados ainda são incertos quanto ao impacto econômico das Olimpíadas de 2024 no Brasil, mas podemos compará-lo a outros grandes eventos esportivos. A Copa do Mundo FIFA movimentou R$185 bilhões em apostas – um crescimento de 65% em comparação à Copa da Rússia em 2018 – enquanto o Super Bowl gerou R$127 bilhões até o final do torneio.

Com milhares de atletas competindo em 48 modalidades, as Olimpíadas representam um grande momento para o setor de apostas esportivas. Alguns especialistas afirmam que esta é uma ocasião oportuna para as casas de apostas realizarem campanhas e ações direcionadas ao público.

Algumas casas, como a Ona Bet, plataforma de 1 real, já oferecem valores acessíveis e pagamentos facilitados. Essas são consideradas ótimas estratégias para reter mais jogadores e faturar durante as competições.

Os jogos olímpicos são o período ideal para os apostadores investirem em seus atletas favoritos. Além disso, é uma excelente oportunidade para plataformas lucrarem com transmissões ao vivo, apostas combinadas e handicaps durante os 17 dias de competição.

Esportes mais populares para apostar nas Olimpíadas

Em toda boa competição, antes mesmo de começar, os apostadores já têm seus jogadores e modalidades favoritas. No entanto, sabemos que alguns esportes são mais aguardados que outros em cada edição dos torneios.

Por isso, separamos as figurinhas carimbadas deste ano e plataformas com depósito mínimo de 5 reais para você apostar nas Olimpíadas de maneira estratégica.

Atletismo

O Atletismo sempre é uma das categorias mais aguardadas dos jogos olímpicos. Este ano, o Brasil estará com grandes nomes correndo às medalhas. Os apostadores também podem apostar em atletas de outros países nas modalidades de 200m, 110m com barreiras, 400m, salto, arremesso e lançamento de martelo.

Um dos sites recomendados para apostas nessa modalidade é a Estrela Bet, uma das plataformas brasileiras mais confiáveis, que já foi patrocinadora de vários eventos esportivos.

Natação

Falando em categorias requisitadas, uma das modalidades mais populares entre os apostadores é a natação. Os competidores podem participar em categorias individuais ou coletivas de 100m, 200m, 400m, e 800m, tanto femininas quanto masculinas.

Para este tipo de aposta, uma ótima opção é a F12 Bet, uma casa de apostas licenciada e segura, que apresenta uma grande diversidade de jogos e odds na média do mercado.

Futebol

Seja no Brasil ou em outros países, o futebol é uma modalidade favorita tanto nos jogos femininos quanto nos masculinos. A vantagem de apostar nos Jogos Olímpicos nessa categoria é que você pode investir a longo prazo.

As casas de apostas permitem que você aposte no vencedor do grupo, no resultado final, no resultado correto, no total de gols, na dupla chance e no handicap de cartões.

Como essa é uma das categorias mais disputadas, é essencial escolher uma plataforma com boas odds. Recomendamos a 1xbet, que é líder em apostas esportivas.

Ginástica

Por último, mas não menos importante, está o esporte que surpreende pelos seus grandes giros e saltos: a ginástica. Todos os participantes podem competir em três modalidades: artística, rítmica e trampolim.

Os homens competem em barras paralelas, cavalo com alças, barra fixa, argolas, salto e exercícios de solo. Já as mulheres competem em barras assimétricas, salto, trave de equilíbrio e exercícios de solo.

Para realizar suas apostas, recomendamos a Esportiva Bet, que possui uma grande variedade de jogos e transmissões esportivas ao vivo.

Novas modalidades

Este ano, algumas modalidades foram incluídas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) na competição para torná-la mais atrativa para os jovens.

É o caso do breaking, caiaque cross, escalada, surf, skate, que, apesar de sua inserção recente, já possuem grandes nomes como promessa para os primeiros lugares no pódio.

Caiaque Cross

Pela primeira vez em solo olímpico, o caiaque cross difere da canoagem tradicional ao colocar quatro atletas para competir simultaneamente. A competição acontece entre os dias 3 e 5 de agosto.

Lançados à água a partir de uma rampa, os competidores duelam entre si enquanto percorrem seis portões a favor da correnteza e dois portões contra ela. Outra novidade é o caiaque roll, no qual os atletas são desafiados a completar uma rotação de 360º com a cabeça submersa.

Breaking

Aprovado pelo Comitê Olímpico em 2023, o Breaking Dance fará sua estreia nos jogos deste ano com um total de 32 atletas, divididos igualmente entre 16 meninos e 16 meninas.

A competição, que acontecerá nos dias 9 e 10 de agosto na Praça da Concórdia, será marcada por confrontos diretos e duelos um contra um. Os atletas demonstrarão uma combinação de movimentos, através de moinhos de vento, 6-step e congelamentos, na disputa pela primeira medalha olímpica no breaking.

Escalada

Popularmente praticada entre os jogos, a escalada é uma modalidade conhecida pela emoção e pelo seu caráter visual e estético. Agora, ela chega em solo olímpico como uma das novidades deste ano e entregará ao pódio um vencedor nas categorias de boulder, velocidade e guiada (lead).

No boulder, os atletas escalam paredes de 4,5m sem cordas em tempo limitado e com o menor número de tentativas. Na prova de velocidade, os competidores precisam vencer uma parede de 15m em menos de seis segundos para homens e sete segundos para mulheres. Já na prova guiada (lead), são mais de 15m em seis minutos sem conhecer o percurso.

Surf

Querido entre os brasileiros, o surfe terá sua segunda participação nas Olimpíadas de 2024. No Brasil, as provas femininas e masculinas ocorrerão entre 14h e 0h (horário de Brasília), entre os dias 27 e 30 de julho.

Devido ao local das provas no Taiti, a 15,7 mil quilômetros de Paris, haverá uma diferença de 12 horas no fuso horário. Essa estratégia permite que o surfe não concorra por atenção com outras modalidades.

Fazem parte da avaliação as manobras utilizadas pelos surfistas, bem como o nível de dificuldade, força e fluidez.

Skate

Depois do sucesso nas Olimpíadas de 2020, o Skate Street retorna para as pistas em 2024 e será disputado nas categorias park masculino, park feminino, street masculino e street feminino, entre os dias 27 e 28 de julho.

Enquanto o park apresenta uma série de curvas sinuosas, o street simula elementos das ruas. No skate street, os atletas andam de skate em uma pista com rampas, piscinas, lombadas e saltos projetados para imitar um parque de skate, além do uso de escadas, corrimãos, bancos e bordas de meio-fio.

Conclusão

As Olimpíadas de 2024 em Paris serão um evento grandioso para o mercado de apostas esportivas. Diante desse cenário, é fundamental destacar a importância de equilibrar empolgação com responsabilidade.

O surfe, o skate street, o breaking e o caique cross também são algumas das novidades desta edição e adicionam uma camada a mais de emoção para os espectadores e apostadores.

A partir do aumento na procura por apostas motivado pelas Olimpíadas, é cada vez mais necessário que as operadoras do setor mantenham uma comunicação transparente, adotem práticas responsáveis e se comprometam com a segurança dos jogadores. Com responsabilidade, todos podem se divertir conscientemente e aproveitar ao máximo os jogos.