Americana tem sarau literário Poetiza-me esta 4a

Com entrada gratuita, a 1ª edição do Poetiza-me acontece nesta quarta-feira (24), no Porão Skate Park, na Rua Vital Brasil, 386 em Americana. O evento é um sarau literário, que mistura arte e poesia popular, onde o intuito é reunir pessoas com interesses em comum com a literatura e suas diversas manifestações culturais, fomentando a diversidade multicultural da cidade.

O Poetiza-me nasceu como um clube juvenil na escola João XXIII em 2018. A provocação inicial era provar que dentro de todos nós existia poesia, mesmo que a maioria ainda nem soubesse o que era.

A jornada do clube consistiu em demonstrar que todo mundo faz parte da poesia, e é capaz de fazer as suas próprias, da maneira que for, recitando, escrevendo, dançando, desenhando ou até mesmo em silêncio.O evento ainda conta com opções de lanches e bebidas no local.

O Poetiza-me tem como objetivo mostrar o abismo entre a poesia e o poema, um lugar para quem sente o valor da cultura, um lugar principalmente para escutar, e também ser escutado.

Nosso principal objetivo é oferecer conforto para que todos possam expor o lado mais sensível da alma – Para poucos e para todo mundo!

Se vivemos arte, é porquê a vida é poesia.

