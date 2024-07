CPFL Energia lança canal inédito do Guardião da Vida no WhatsApp

Saber quais os cuidados devem ser tomados em relação à fiação elétrica ao pintar ou reformar a casa, na hora que a tempestade chega ou quando a criançada sai para empinar pipa ficou ainda mais fácil. O Grupo CPFL Energia acaba de lançar o Guardião no Zap, um canal de orientações de seu programa Guardião da Vida – que promove ações permanentes voltadas à prevenção de acidentes durante interações com a rede de energia. Por meio de um perfil no Whatsapp, um chatbot, desenvolvido especialmente para o tema, tirará dúvidas e fornecerá informações sobre segurança em tempo real. Não será solicitado dados pessoais aos usuários e a criptografia de ponta-a-ponta, da ferramenta, manterá o sigilo de dados durante as conversas.

Guardião da Vida é um movimento do grupo, criado para disseminar a cultura de segurança em relação à rede elétrica. Atualmente, o programa conscientiza a população sobre os riscos e perigos de atividades associadas à eletricidade por meio de palestras gratuitas, campanhas temáticas e conteúdo consistente disponível no site www.guardiaodavida.com.br . é um movimento do grupo, criado para disseminar a cultura de segurança em relação à rede elétrica. Atualmente, o programa conscientiza a população sobre os riscos e perigos de atividades associadas à eletricidade por meio de palestras gratuitas, campanhas temáticas e conteúdo consistente disponível no site

“Segurança é o valor inegociável da companhia. Com o Guardião no Zap, queremos tornar o acesso a informações, que podem salvar vidas, ainda mais fácil e democrático”, afirmou Renato Povia, diretor de RH do grupo CPFL Energia.

Além de responder dúvidas, o novo canal está ativado para enviar materiais complementares e direcionar o usuário para conteúdos mais profundos de segurança relacionados ao tema escolhido. O menu traz sete opções de interação temática: Construção e reforma, Pintura, Trabalho com trator, Árvore perto dos fios, Tempestade, Ligações clandestinas e Pipa. A navegação é rápida e intuitiva.

www.guardiaodavida.com.br . Para acessar, basta adicionar o número (19) 2042-1572 à lista de contatos, entrar por meio do link no site

Sobre a CPFL Energia

A CPFL Energia está há 111 anos no setor elétrico e atua nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. É a maior distribuidora em volume de energia vendida, com mais de 13% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10,4 milhões de clientes em 687 municípios nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná.

Com 4.411 MW de capacidade instalada, está entre as maiores geradoras privadas do país, com atuação em fontes hidrelétrica, solar, eólica e biomassa.

Atua de forma relevante também no segmento de transmissão, atendendo 87 subestações, que somam potência instalada de 14,9 mil MVA e mais de 6 mil quilômetros de linhas.

O grupo CPFL conta ainda com uma operação nacional por meio da CPFL Soluções, fornecendo soluções integradas em gestão e comercialização de energia, eficiência energética, geração distribuída, infraestrutura energética, serviços de consultoria para descarbonização e certificações de energia renovável (I-REC).

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em investimento social privado, com projetos de cultura, esporte e educação, por meio do Instituto CPFL.

Desde 2017, o Grupo faz parte da State Grid, terceira maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês.

Em 2024 as diplomacias do Brasil e da China celebram os 50 anos de relações oficiais entre os países. O marco é comemorado oficialmente em 15 de agosto. Desde então, essas duas nações têm construído uma parceria sólida e diversificada, expandindo a cooperação nas áreas como energia, ciência, tecnologia limpa e inovação.