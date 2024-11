Torcedores mineiros na Argentina: “Aquece Buenos Aires – O Encontro do Galo” vai receber atleticanos com festa

Leia + Sobre todos os Esportes



Às vésperas de uma final histórica, onde o Atlético enfrentará o Botafogo na Copa Conmebol Libertadores 2024, a expectativa explode entre torcedores de ambos os clubes. Este confronto épico está marcado para o dia 30 de novembro em Buenos Aires e promete ser um dos eventos mais memoráveis no mundo do futebol sul-americano. E a torcida do clube mineiro vai contar com um evento especial no dia anterior, nesta sexta-feira, 29 de novembro: o “Aquece Buenos Aires – O Encontro do Galo na Argentina”, a partir das 16h, no Moscu (Av. Costamera Rafael, 72, Buenos Aires, Argentina), com mais de quatro horas de pagode.

Para agitar o evento e aquecer a torcida, os shows de Hott e Sem Radar, além de um DJ, prometem fazer os atleticanos pagodearem em solo argentino. De acordo com os organizadores da festa, a intenção é criar um ambiente de confraternização e celebração antes do tão aguardado jogo. Os ingressos estão à venda por meio da plataforma Central dos Eventos. Para agitar o evento e aquecer a torcida, os shows de Hott e Sem Radar, além de um DJ, prometem fazer os atleticanos pagodearem em solo argentino. De acordo com os organizadores da festa, a intenção é criar um ambiente de confraternização e celebração antes do tão aguardado jogo. Os ingressos estão à venda por meio da plataforma Central dos Eventos.

Expectativa para a final

O Atlético chega à final da Libertadores em um confronto histórico contra o Botafogo, marcado para o dia 30 de novembro. A expectativa é alta, não apenas pelo título em disputa, mas também pela rivalidade entre os clubes, que promete um espetáculo dentro e fora de campo.

Serviço:

Evento: Aquece Buenos Aires – O Encontro do Galo na Argentina

Data: 29 de novembro de 2024, sexta-feira

Horário: 16h

Local: Moscu (Av. Costamera Rafael, 72, Buenos Aires, Argentina)

Ingressos: R$ 70 (primeiro lote) disponíveis para compra na Central dos Eventos

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP