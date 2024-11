Dia do influenciador – quem são os influencers que mais crescem no Brasil?

Para o dia do influenciador, HypeAuditor, ferramenta analítica de marketing de influencers, analisou a sua base de influenciadores para descobrir quem são os influenciadores brasileiros que mais cresceram em 2025 em termos de quantidade de seguidores.

Os dois primeiros lugares são ocupados por dois astros da seleção brasileira de futebol: Neymar e Vinicius Junior. Neymar, apesar de enfrentar novas lesões e rumores sobre sua vida pessoal, manteve um papel importante no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e na Seleção Brasileira, demonstrando resiliência e comprometimento em retornar aos campos.

Vinicius Junior se destacou tanto no campo quanto fora dele. No futebol, ele teve uma temporada marcante pelo Real Madrid e se tornou uma das principais figuras da Seleção Brasileira, sendo peça-chave em competições internacionais. Além das conquistas esportivas, Vinicius tornou-se uma figura proeminente no combate ao racismo no futebol. Após enfrentar e denunciar episódios de racismo em estádios europeus, ele utilizou sua influência para impulsionar um movimento global contra o preconceito.

O terceiro lugar é ocupado por Buzeira, que exibe em seu perfil uma história fascinante de transformação: de um menino de origem humilde a alguém que hoje ostenta carros de luxo e oferece cordões de ouro a Neymar. A investigação da Polícia Federal ajudou a garantir a “medalha de bronze” em nosso ranking, mas o estilo de vida de ostentação que ele apresenta atrai atenção como poucos outros conteúdos.

Essa tendência é reforçada pelo número 4 da nossa lista, Chrys Dias, originário do Capão Redondo, que hoje faz viagens internacionais e compartilha com os seguidores sua história de sucesso. Outro exemplo é Fernanda Novanta, número 14, que largou seu emprego em uma empresa de manutenção de elevadores e hoje ensina pessoas a ganharem dinheiro online, ostentando uma vida de luxo e viajando para locais paradisíacos. Fernanda ficou famosa ao realizar jogos virtuais em que sorteia valores via PIX e por ajudar pessoas em situação de necessidade.

Essa parece ser uma receita infalível para ganhar milhares de seguidores. Foi dessa forma que Gabriel Laterce Furtado, Gabriela Nery e Betão conquistaram seus lugares em nosso ranking. Essa tendência cresce principalmente porque gera um grande engajamento nas redes sociais, atraindo atenção imediata e viralizando devido à emoção envolvida — seja pela generosidade do gesto ou pela expectativa de quem será o próximo agraciado. Muitos seguidores respondem positivamente a ações que demonstram generosidade e bondade, principalmente em tempos difíceis. Além disso, criar uma imagem de “alguém que ajuda” fortalece a relação de confiança entre o influenciador e seus seguidores.

Outros destaques da nossa lista incluem Gue Ôliveira, que realiza um trabalho incrível nas redes sociais, combinando a arte de cabeleireira com o storytelling; Pablo Marçal, coach, influenciador digital e político; “O Tatá,” influenciador com síndrome de Down que alcançou a marca de 6 milhões de seguidores no Instagram, graças ao seu carisma único e à sua história de superação; e Anatercia Gonçalves, conhecida como Vobahiana, especializada em tiragens de cartas e previsões astrológicas.