Infertilidade em alta: 17% dos casais enfrentam desafios para engravidar

A infertilidade, que hoje afeta 17% dos casais globalmente, cerca de 1 em cada 6, segundo dados recentes, está se tornando uma questão de saúde cada vez mais relevante. O Dr. Irineu Farina Neto, especialista em medicina reprodutiva, e o Dr. Renato Fraietta, diretor da Clínica Paulista de Medicina Reprodutiva (CPMR), explicam que fatores como o estilo de vida moderno e a idade avançada com que muitos casais tentam ter filhos estão impactando diretamente as taxas de fertilidade.

Dr. Irineu, aponta que a idade é um fator essencial, mas não único: “Além da idade, questões como alimentação inadequada, obesidade, sedentarismo e exposição a substâncias químicas que desregulam os hormônios são desafios para a saúde reprodutiva” afirma o especialista. Ele ainda destaca que “a infertilidade é um reflexo da soma desses fatores, que interferem não só na fertilidade das mulheres, mas também na dos homens, já que a qualidade do sêmen pode ser diretamente influenciada por esses elementos.”

Além dos aspectos físicos, Dr. Renato que também coordena a Câmara Técnica de Reprodução Humana do CREMESP, reforça a importância de uma abordagem integrada que também contemple a saúde emocional dos casais. “A ansiedade e o estresse gerados pela infertilidade podem ser um entrave adicional para quem deseja engravidar. Por isso, aqui na CPMR, trabalhamos com uma equipe multidisciplinar que oferece suporte psicológico para ajudar os pacientes a

lidarem com os desafios emocionais do tratamento,” explica ele.

Com o avanço das tecnologias de reprodução assistida, a CPMR também proporciona as técnicas mais inovadoras e eficazes, como a Fertilização In Vitro (FIV) e o congelamento de óvulos, que oferecem novas alternativas para quemenfrenta dificuldades para engravidar. “Nosso compromisso é aliar tecnologia de ponta com um atendimento personalizado e humanizado, que valoriza o bem-estar do casal e aumenta significativamente as chances de uma gestação bem-sucedida”, conclui o Dr. Renato.

