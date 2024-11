Trem iluminado de Natal passa pela região nos dias 15 e 16 de dezembro. A magia está no caminho! A Rumo, maior operadora ferroviária do Brasil, promove mais uma edição do tão aguardado “Rumo ao Natal”, em parceria com o Ministério da Cultura – por meio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet). A programação natalina do trem ocorrerá entre os dias 2 e 22 de dezembro.

Com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, o trem iluminado da Rumo vai levar a magia do natal a mais de 90 municípios de São Paulo. As locomotivas C30-7, General Electric Transportation, sendo uma da Rumo e outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, percorrerão mais de 1.900 quilômetros no interior, no litoral e na capital. No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem.

“As pessoas nos escrevem o ano todo pedindo mais detalhes sobre a programação de natal, pois há muita expectativa sobre a passagem dos trens iluminados. Para nós, é gratificante proporcionar momentos especiais às comunidades que convi

vem com a nossa operação, estreitando vínculos e criando memórias afetivas entre a família Rumo e as famílias que irão prestigiar o trem”, destaca Tatiana Montório, coordenadora de Performance Social da Rumo.

Cuidados com a segurança

Para que todos possam assistir à passagem do Rumo ao Natal em segurança, a empresa orienta sobre alguns cuidados essenciais:

– Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea

antes, durante e após a passagem do trem;

– Escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens;

– Nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados.

– Atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

15/12 Rio Claro Avenida 8 A, 5 CEP – Cidade Nova, Rio Claro Rio Claro Velho, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Americana (final de percurso) 19h 23h30 16/12 Americana Av. Dr. Antônio Lobo, 216, Americana Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, Indaiatuba, Salto e Itu 19h 23h