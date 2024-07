Argentina bate Canadá 2-0 e faz final da Copa América

Atual campeã do mundo e campeã da Copa América, a Argentina passou com facilidade pelo Canadá fazendo 2 a 0 no jogo da semifinal do torneio. Este ano, a Copa América é disputada nos Estados Unidos.

Julián Álvarez brilhou na semifinal.

Domingo, em Miami, a Albiceleste joga pelo quarto troféu em três anos (Copa América 2021, Finalíssima 2022, Copa do Mundo 2022).

Adversário da Argentina

Nesta quarta-feira Uruguai e Colômbia disputam a outra semifinal.

Caso conquiste o título na terra do Tio Sam, a Albiceleste se tornará a maior vencedora da Copa América. Atualmente, está empatada com o Uruguai — 15 títulos para cada.

