Estrela de 16 anos brilha e Espanha derruba França

A Espanha eliminou a França com gol de sua estrela de 16 anos Yamal.

Os espanhóis agora fazem a final da Eurocopa contra o vencedor de Inglaterra e Holanda. A França abriu o placar no começo do jogo, mas a Espanha logo se recuperou. Mbappé e cia. não foram capazes de reverter o placar.

Os franceses saíram na frente aos 8′ minutos com Kolo Muani, que recebeu cruzamento de Mbappé. O craque do Real Madri quase ampliou e parecia que os franceses iriam se impor.

Brilha a estrela

Lamine Yamal fez linda jogada aos 21′ e fez um dos gols mais bonitos da Euro até agora. O jogo ficou 1 a 1 mas logo os espanhóis acharam novamente o caminho do gol.

Aos 25′, Dani Olmo chutou cruzado para o gol, o zagueiro foi cortar mas acabou completando para o gol

O segundo foi mais travado com poucas chances de gol para lado a lado. As mudanças do técnico francês não surtiram o efeito desejado.

